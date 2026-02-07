Thủ tướng: Huy động nguồn lực không chỉ có tiền mà còn từ cơ chế, chính sách

(VTC News) -

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng 7/2. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối trực tuyến tới điểm cầu các ban, bộ ngành, địa phương, các cơ quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Truyền đạt chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Thủ tướng cho biết Chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hoá và thể hiện sinh động, rõ ràng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể. Gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đặc biệt 3 phụ lục là điểm nhấn, thể hiện rõ các chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, các ngành, lĩnh vực, địa phương.

"Cùng với đó là 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030, mang tính 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái' như: dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip…", Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến Nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", chuyển từ "nhận thức" thành "hành động", khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều, làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm"; góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời Nhân dân, xa rời thực tiễn.

Quán triệt 12 nội dung cốt lõi của Chương trình hành động, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết, Chương trình xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ tài chính, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ mới…

"Ngay trong năm 2026, hoàn thành 18 luật và đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng", Thủ tướng nêu.

Nội dung tiếp theo là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.

Trong đó, nâng cao năng lực sản xuất các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược (điện tử, cơ khí chế tạo, vật liệu mới, năng lượng nguyên tử, đường sắt…). Ngoài ra, mô hình mới là phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực mới nổi (chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo…), các lĩnh vực dịch vụ có lợi thế cạnh tranh (du lịch, tài chính, ngân hàng, y tế, logistics…).

Cùng với việc phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá, con người Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Trong định hướng này, lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Một nội dung cốt lõi khác, theo Thủ tướng, là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

"Đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho tăng năng suất lao động và phát triển bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu tăng cường đầu tư hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đi kèm với đó, theo người đứng đầu Chính phủ, cần quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân với tinh thần kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng quán triệt còn có quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế…

"1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa" và "6 rõ"

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, Thủ tướng nhấn mạnh cần sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

"Kiên quyết không để khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật gây ách tắc, cản trở sự phát triển và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tinh thần đặt ra là 'vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi có hiệu quả' theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo báo kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh chưa có quy định, hoặc có quy định nhưng thực tế đã vượt qua so với quy định", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về huy động nguồn lực, theo Thủ tướng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá khơi thông, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.

"Vừa qua chúng ta rất tích cực xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt cho Hà Nội, Hà Nội triển khai ngay thì thấy chuyển biến rất tích cực. Chúng ta vưa làm vừa rút kinh nghiệm, không chờ đợi mà vừa làm vừa mở rộng. Huy động nguồn lực không chỉ có tiền mà nguồn lực chính là từ các cơ chế, chính sách", Thủ tướng khẳng định.

Về phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng yêu cầu tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống hành chính nhà nước và khu vực tư nhân.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần rà soát, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đi kèm với đó, cần xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội thu hút nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống quản lý Nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển từ Trung ương đến địa phương… cũng là công việc quan trọng được Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng nhấn mạnh, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc", Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với phương châm: "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa" và "6 rõ".

"1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

"2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

"3 có" trong đóng góp nguồn lực: có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp, của Nhân dân.

"4 không" để chống lãng phí thời gian: không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

"5 hóa" cho phát triển: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa trong quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa các chủ thể liên quan.

"6 rõ" trong phân công nhiệm vụ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

"Với nguyên tắc 'Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi', 'không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm', chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng phát biểu.