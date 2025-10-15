Sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn

(VTC News) -

Chiều 15/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Tọa đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam. Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, cho biết lộ trình triển khai sàn giao dịch vàng sẽ được chia thành ba giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 chỉ thực hiện giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 mở rộng sang vàng miếng; và giai đoạn 3 sẽ bao gồm cả vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và các công cụ phái sinh.

Lãnh đạo NHNN cũng nhấn mạnh, lộ trình và nội dung cụ thể của từng giai đoạn sẽ được điều chỉnh linh hoạt, tùy theo tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng.

Trong giai đoạn thí điểm, sàn giao dịch vàng trong nước sẽ chưa được liên thông với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Hoạt động của sàn giao dịch vàng dự kiến được vận hành qua 8 bước gồm: cấp phép hoạt động, đăng ký giao dịch, ký quỹ tài khoản, đặt lệnh, giao nhận vàng vật chất, thanh toán, báo cáo và lưu trữ thông tin, thanh tra – kiểm tra.

Về thành viên tham gia, giai đoạn 1 sẽ bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch vàng, ngân hàng thanh toán và thành viên giao dịch. Sang giai đoạn 2 và 3, phạm vi thành viên dự kiến được mở rộng thêm tùy theo quy mô và nhu cầu thị trường.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia là một chủ trương đồng bộ, nhằm hoàn thiện thể chế và hạ tầng thị trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng và các cấp có thẩm quyền.

Theo ông Dũng, mục tiêu của đề án là khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa giao dịch, hạn chế mua bán tự do ngoài kiểm soát, đồng thời tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường vàng.

Ngoài ra, sàn giao dịch vàng khi được vận hành sẽ cung cấp dữ liệu minh bạch, kịp thời phục vụ công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Hệ thống dữ liệu từ sàn, khi được kết nối và xử lý hiệu quả, sẽ trở thành kênh thông tin quan trọng hỗ trợ cơ quan quản lý trong điều hành thị trường.