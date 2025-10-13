Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân

(VTC News) -

Nội dung trên được Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Thủ tướng cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của "cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy", bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp.

Đảng ủy Chính phủ là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực.

Khái quát nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng nêu rõ, Ban cán sự đảng Chính phủ, các Ban cán sự đảng các Bộ, ngành và 2 Đảng ủy Khối và Đảng ủy Chính phủ hiện nay nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Bên cạnh đó, Chính phủ kịp thời ứng phó linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực vượt bậc, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, tham mưu đề xuất các quyết sách có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", nhất là trong phòng chống đại dịch COVID-19; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo góp phần tham mưu xây dựng và thực hiện các quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và các Nghị quyết của Bộ Chính trị tạo đột phá phát triển các lĩnh vực trụ cột, then chốt trong kỷ nguyên mới.

"Có thể khẳng định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; với kết quả năm sau tốt hơn năm trước và nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; tạo đà cải cách, đổi mới; tạo lực phát triển nhanh và bền vững; tạo khí thế sôi động trong toàn xã hội và góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc trong Nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Trên cơ sở báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 trong các văn kiện Đại hội, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá về những thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Trong đó, cần phân tích rõ thực trạng tình hình có gì mới, nổi lên. Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì?

"Bài học kinh nghiệm rút ra là gì trong quá trình lãnh đạo, điều hành? Phải chăng là nhờ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc? Hay do Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương bám sát, nắm chắc tình hình thực tiễn, bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả? Hoặc bài học thực tiễn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính?...", Thủ tướng gợi mở.

Thủ tướng đề nghị Đại hội đi sâu phân tích, dự báo bối cảnh tình hình và cho thêm ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, theo Thủ tướng, câu hỏi lớn đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời huy động được mọi nguồn lực của đất nước để tăng tốc đột phá, phát triển đất nước trong bối cảnh mới?

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, về công tác xây dựng Đảng, cần phải làm gì để bám sát hơn nữa 5 nguyên tắc xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

"Trong đó đặc biệt chú trọng công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và theo tinh thần làm thế nào để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài. Nhiệm vụ, giải pháp gì để vừa đẩy mạnh kiến tạo phát triển nhanh, bền vững; vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả?...", Thủ tướng lưu ý.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Thủ tướng cho rằng, cần có giải pháp đột phá gì để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên trong nhiều năm? Phải chăng cần tập trung hoàn thiện thể chế để giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn?

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần có biện pháp, cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt gì để đạt mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tạo môi trường hoà bình, hợp tác, phát triển? Làm thế nào để phát triển hài hoà giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường với tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau"?...

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ để tiếp tục đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là về 17 điểm mới so với Hội nghị Trung ương 12 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng khẳng định, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.