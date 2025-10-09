Chính phủ sẽ giao tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng quốc gia

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đưa ra tại họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 9/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, nhiệm kỳ này, Chính phủ có nhiều đổi mới tư duy trong chỉ đạo điều hành; ban hành những chủ trương, chính sách lớn. Đặc biệt, tư duy trong xây dựng pháp luật của Chính phủ cũng hoàn toàn khác biệt với chức năng quản lý và kiến tạo.

"Trước đây, chức năng quản lý nặng hơn kiến tạo nhưng giờ đây pháp luật là nguồn lực cần được khơi thông, phát huy vai trò kiến tạo, phân cấp phân quyền mạnh mẽ...", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Tư duy mới khác, theo ông Nguyễn Hòa Bình, là việc coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

"Nguồn lực hữu hạn của kinh tế Nhà nước không thể mang lại tăng trưởng 2 con số. Trong khi đó, nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp rất dồi dào mới có thể tạo ra đột phá trong phát triển", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Đánh giá kinh tế tư nhân đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Chính phủ sẽ giao cho kinh tế tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia.

Trên thực tế, Phó Thủ tướng nêu rõ, nhiều công trình lớn như sân bay, bến cảng, đường cao tốc… đã giao cho tư nhân và tương lai sẽ còn giao cho kinh tế tư nhân những công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn.

Về quản lý Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, lãnh đạo Chính phủ nêu thực tế trong thời gian rất dài, chúng ta cần vốn và kinh nghiệm, công nghệ, nhưng giờ phải nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài và yêu cầu quan trọng là chuyển giao công nghệ.

"Nếu cứ mãi trông cậy vào nước ngoài để gia công thì không thoát khỏi thu nhập trung bình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế, Phó Thủ tướng chỉ rõ, trong thế giới nhiều biến động với áp đặt thuế quan, chiến tranh thương mại, xung đột bất thường, phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ.

"Phụ thuộc vào một thị trường rất nguy hiểm cho nền kinh tế, nên phải đổi mới cơ cấu nền kinh tế, tăng sức chống chịu, hội nhập sâu, mạnh mẽ nhưng phải độc lập tự chủ tự cường", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu quan điểm.

Về phương pháp, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thay đổi về cách làm với định hướng chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Vì nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút sẽ "không có gì ra tấm ra món".

Minh chứng cho câu chuyện này, Phó Thủ tướng cho biết nhiệm kỳ vừa rồi, các địa phương đề nghị 12.000 dự án nhưng Chính phủ quyết chỉ có 5.000 dự án, không hơn.

"Và chính việc chỉ tập trung trọng điểm vào 5.000 dự án đó mới tạo nên thành công với hệ thống hạ tầng như vừa qua. Nhiệm kỳ tới, Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án", Phó Thủ tướng nói.

Một tư duy mới nữa của Chính phủ được Phó Thủ tướng nhắc đến là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi liền với phân bổ nguồn lực cho địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm.

"Trong đó phân nhiệm cho địa phương nhưng cũng phải phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm, sáng tạo của địa phương. Về địa phương hỏi định hướng phát triển của tỉnh như thế nào mà nói định hướng của tỉnh về Hà Nội xin dự án là không được", Phó Thủ tướng Thường trực nói và nhấn mạnh yêu cầu địa phương phải phát huy tính năng động của mình.

Một phương pháp khác là thích ứng linh hoạt, biến nguy thành cơ. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình dẫn chứng việc áp đặt thuế quan, dịch bệnh... buộc chúng ta phải thích ứng, phản ứng linh hoạt, đối phó hiệu quả.

"Chính phủ luôn luôn đối mặt với những khó khăn, thách thức, không né tránh, dám đương đầu và giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm. Đến ca trực của mình là phải xử lý thôi, không thể nhường được cho ai câu chuyện này", Phó Thủ tướng nói.

Ông dẫn chứng trong suốt nhiều nhiệm kỳ, chúng ta nói 12 dự án tồn đọng kéo dài, nằm đắp chiếu, nhiều nhiệm kỳ nói đến ngân hàng 0 đồng, ngân hàng thua lỗ, đổ bể, âm vốn… nhưng đến nhiệm kỳ này phải giải quyết, không né tránh.

"12 năm, 2 bệnh viện ở Hà Nam cũ, báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Đến 30/11 này sẽ hoàn thành và trước mắt là dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng đón bệnh nhân", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thông tin.

Với việc không né tránh, giải quyết câu chuyện của nhiều nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng cho biết chúng ta tháo gỡ được nguồn lực rất lớn với hàng trăm nghìn tỷ đồng để đưa vào nền kinh tế. Đây là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng nhắc phong cách nói là làm, phân rõ trách nhiệm, đã làm là có kết quả của Chính phủ, Thủ tướng.

"Bão lũ là lãnh đạo Chính phủ và các Bộ trưởng đến với người dân. Với các công trình trọng điểm, thành viên Chính phủ thường xuyên đeo bám, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Đây là cách làm rất sát thực tiễn, sát cơ sở", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.