(VTC News) -

Sáng 12/10, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất được tổ chức trong 2 ngày 12-13/10. Sáng 12/10, Đại hội tiến hành phiên trù bị.

Đại hội sẽ thực hiện các nội dung: Tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với phương châm "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, sát dân", Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I có sự tham dự của 453 đại biểu chính thức đại diện 209.240 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.