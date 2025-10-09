Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

(VTC News) -

Sáng 9/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông báo những nội dung chủ yếu về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Đại hội được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12-13/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 57 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Đại hội sẽ thực hiện 2 nội dung: Tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

"Dự kiến có khoảng 120 đại biểu khách mời. Đảng ủy Chính phủ trân trọng kính mời Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; các Lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các Ban, cơ quan Trung ương; đại diện các Đảng ủy trực thuộc...", ông Trần Văn Sơn nói.

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, công tác xây dựng các dự thảo văn kiện, các dự thảo văn kiện trình Đại hội được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định.

Bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Về nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, ngoài các đại biểu là các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII đang công tác, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Chính phủ là đại biểu đương nhiên, Đảng bộ Chính phủ được Bộ Chính trị chỉ định 70 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và sẽ công bố quyết định tại Đại hội.

Nhân dịp tổ chức Đại hội, Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động quan trọng, có ý nghĩa, trong đó có: Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi diễn ra phiên khai mạc Đại hội; Triển lãm Ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; Các hoạt động khác bên lề, phục vụ Đại hội.