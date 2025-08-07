Kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc

(VTC News) -

Sáng 7/8, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động cả về thanh khoản và dòng tiền. Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại 7 tháng xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 9,3% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt trên 12,2 triệu lượt người, tăng 22,5%. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nhận định tích cực, nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng qua. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Sản xuất kinh doanh cũng tăng trưởng tích cực. Sản xuất nông nghiệp, dịch vụ duy trì đà tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 8,5% so với cùng kỳ; 7 tháng tăng 8,6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3%. Đơn hàng mới tăng trở lại, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 đạt 52,4 điểm.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháng 7 cũng đạt kết quả tích cực, 7 tháng có trên 174 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 93,7% so với cùng kỳ và gần 536,2 nghìn hộ kinh doanh thành lập mới, tăng 165%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ ra một số thách thức, tồn tại như: Mục tiêu tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép, nhất là trong điều hành tỷ giá, lãi suất; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, tồn đọng, chưa đáp ứng tiến độ, dồn áp lực hoàn thành lên các tháng cuối năm; tăng trưởng tín dụng tăng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế nhưng cần gắn với công tác thanh kiểm tra; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; đời sống của một bộ phận người dân, người lao động còn khó khăn....

Chính vì vậy, Bộ trưởng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp như: khẩn trương xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, báo cáo trình Trung ương, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, nhất là các Luật, Nghị quyết mới được điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp.

Bên cạnh đó, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững với các nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng trong nước và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Ngoài ra là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển văn hóa, xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.