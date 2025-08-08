Thủ tướng: Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao hơn mặt bằng chung của Hà Nội

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 8/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua nước ta thực hiện cuộc cách mạng về bộ máy, là việc khó, nhạy cảm, ảnh hưởng đến quyền lợi, công việc của cán bộ, đảng viên.

"Khi tôi công tác tại địa phương, tôi tiến hành cải cách bộ máy, lấy ý kiến của Nhân dân thì 99% đồng ý, lấy ý kiến cán bộ chỉ hơn 70% đồng ý, việc này ảnh hưởng đến cán bộ nhiều hơn là người dân. Nhưng Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Nên việc gì người dân ủng hộ, đồng tình thì chúng ta phải thực hiện cho tốt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ là sự kiện chính trị quan trọng của phường, diễn ra sau hơn 1 tháng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Tôi xin chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Đại hội thành công, chúc Đại hội mang lại vị thế mới, một động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu rõ vùng đất Tây Hồ có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh với vị trí đắc địa, đặc biệt là có Hồ Tây; nơi lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ; dân cư đa dạng; hạ tầng kết nối tương đối tốt; khoa học, công nghệ dẫn dắt; dịch vụ, du lịch phát triển; xây dựng đảng tiên phong, đi đầu; tầm nhìn đột phá, sáng tạo; khát vọng vươn xa.

Nhiệm kỳ vừa qua, toàn hệ thống chính trị phường Tây Hồ đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà nhiệm kỳ trước đã đề ra, không có chỉ tiêu không đạt (10/20 chỉ tiêu vượt Kế hoạch); các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, Thủ tướng đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản và có nhiều đổi mới.

"Tây Hồ là nơi khởi phát của nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác tổ chức xây dựng Đảng, được Thành ủy Hà Nội ghi nhận và nhân rộng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị được nâng cao, đổi mới mạnh mẽ, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gần dân, sát dân", Thủ tướng đánh giá.

Cùng đó, kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, chuyển dịch theo đúng hướng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có chuyển biến rõ nét và là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ số hài lòng của người dân đạt mức 99,09%.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ; nhiều dự án trọng điểm được triển khai, tạo động lực phát triển lâu dài.

"Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trước đây, khi quận Tây Hồ (cũ) có các sự kiện thì khu vực phường Tây Hồ hiện nay là một điểm văn hóa, rất sôi động. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn được tổ chức công phu, sáng tạo, thu hút sự quan tâm đông đảo của Nhân dân. Chúng ta có công nghiệp văn hóa rồi, chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng công nghiệp giải trí, để cho người dân hưởng thụ", Thủ tướng nói.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, Thủ tướng ghi nhận việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tây Hồ diễn ra suôn sẻ, trơn tru, đi vào nề nếp, kịp thời phục vụ, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

"Tôi cũng là một công dân của phường Tây Hồ, nghe hơi thở, trái tim của phường đập như thế nào đều cảm nhận được, thấy cơ bản là tốt", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội.

Thủ tướng quán triệt tinh thần cần tăng tốc, bứt phá, hành động thần tốc và táo bạo hơn trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu phường Tây Hồ đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước. Thủ tướng cơ bản đồng ý với những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được báo cáo tại Đại hội, đồng thời gợi mở các nội dung trọng tâm để Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, nghiên cứu, làm rõ, đưa ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tập trung thực hiện.

Trước tiên, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ phường Tây Hồ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, gồm: Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; hoạt động theo quy định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật.

Thủ tướng lưu ý cán bộ phải xem công việc của người dân như công việc của mình, phát huy tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh của Nhân dân, gần dân, trọng dân...

"Sức mạnh của Nhân dân hiện nay rất lớn. Đầu tư của Nhà nước trên dưới 20%, còn đầu tư toàn xã hội chiếm tỷ trọng rất lớn. Vấn đề là làm sao để người dân bỏ tiền ra đầu tư, chứ bỏ tiền ra mua vàng, mua đô la rồi gối vào chăn, chôn xuống đất thì không được", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, chủ động rà soát các công việc, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện hạ tầng về chuyển đổi số; chuyển đổi trạng thái, tư duy từ hành chính, thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái kiến tạo, chủ động, tích cực phục vụ, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tích cực tham gia triển khai các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị. Xây dựng chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần cùng Hà Nội và cả nước đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp.

"Chúng ta khi kiểm điểm hay nói yếu kém nhất là khâu thực hiện, gần đây khuyết điểm này đã được khắc phục. Ví dụ như các công trình lớn của đất nước nhiệm kỳ này không kéo dài, không đội vốn, cơ bản là hoàn thành vượt tiến độ... nên Hà Nội phải cố gắng thực hiện Vành đai 4. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng xác định nếu sông Hồng có thêm 7 cây cầu nữa thì rất đẹp", Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…

Đồng thời, tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Coi văn hóa là một nguồn lực, động lực phát triển, phát huy tối đa các di sản, biến di sản thành tài sản, chú trọng phát triển hơn nữa công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của Nhân dân.

"Nâng cao năng lực số hóa dữ liệu, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính cho người dân. Hiện nay phân cấp, phân quyền tương đối nhiều, tôi đang cho rà soát lại xem có quá tải hay không", Thủ tướng thông tin.

Nhấn mạnh giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của đất nước, Thủ tướng tin tưởng với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", với khí thế mới, động lực mới, có những sản phẩm mới, phường Tây Hồ sẽ cùng Hà Nội và cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc, Nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.