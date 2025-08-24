(VTC News) -

Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24-25/8.

Cụ thể, tại Sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Huế sẽ bị hủy.

Trong ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h.

Tại Sân bay Đồng Hới, trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Hoãn, huỷ hàng loạt chuyến bay vì bão số 5.

Tại Sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 24/8 và 25/8.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, bão số 5 (Kajiki) đang tác động trực tiếp đến hoạt động hàng không, trong đó 4 sân bay chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị) và Phú Bài (TP. Huế). Ngoài ra, nhiều cảng hàng không khác như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku cũng được yêu cầu chủ động triển khai phương án phòng tránh trong trường hợp bão đổi hướng hoặc tăng cấp độ.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, các sân bay đã kích hoạt chế độ trực 24/24, thực hiện nghiêm quy trình phòng bão: Kiểm tra, gia cố hạ tầng, khơi thông thoát nước, phòng chống ngập úng.

Riêng sân bay Vinh được yêu cầu đặc biệt chú trọng khắc phục hư hỏng công trình, cập nhật tình hình khí tượng để kịp thời điều chỉnh khai thác bay linh hoạt.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng được giao tăng cường cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết liên tục. Các hãng hàng không theo sát diễn biến, điều chỉnh kế hoạch bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và hoạt động khai thác.