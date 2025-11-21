Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Algeria

Trong 3 ngày ở Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Tổng thống, Thủ tướng và nhân dân Algeria.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune khẳng định, tình cảm đối với Việt Nam luôn sâu đậm trong cá nhân Tổng thống và trong trái tim nhân dân Algeria; đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Algeria là tài sản chung vô giá cần được gìn giữ, phát huy, nâng lên tầm cao mới phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống khẳng định sẽ ủng hộ mạnh mẽ và chỉ đạo các cơ quan chức năng Algeria phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận và chương trình hợp tác, sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng những dự án, hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Trước đó, trong cuộc Hội đàm với Thủ tướng Algerria Sifi Ghrieb, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược; nhất trí tiếp tục truyền thống hữu nghị tốt đẹp, không ngừng tăng cường lòng tin chính trị, củng cố đoàn kết, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương và hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại hàng hóa để mở cửa thị trường cho sản phẩm của mỗi bên và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa, tăng cường trao đổi mặt hàng thế mạnh; đồng thời thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư thuận lợi, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hợp tác chiến lược, đặc biệt là dầu khí, may mặc, nông nghiệp... làm nền tảng mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, cùng có lợi khác.

Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, mở ra kỷ nguyên hợp tác sâu rộng và năng động.

Dịp này, hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhà ở và đô thị, xử lý nợ, tư pháp... từ đó, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Algeria ngày càng đơm hoa kết trái, "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Trong chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria; dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam- Algeria; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Algeria; thăm Bảo tàng quốc gia về Cựu chiến binh Algeria và dự Lễ ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Ả-Rập; Thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Liên đoàn Vivonam và dự khán buổi biểu diễn Vivonam của Đội tuyển quốc gia Algeria.

Kết thúc chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tới Cộng hòa Nam Phi. Đây là điểm đến cuối cùng trong chuyến công tác tại 3 nước Trung Đông và châu Phi. Trong 3 ngày tới tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 và các hoạt động song phương tại Nam Phi.