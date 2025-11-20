Thủ tướng thăm Đại lộ Hồ Chí Minh, khánh thành bia tưởng niệm về Bác tại Algeria

Trong chuyến công tác tại Algeria, sáng 20/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Đại lộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại lộ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Algiers nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn được nhân dân Algeria kính trọng và ngưỡng mộ vì sự đồng cảm và ủng hộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Algeria.

Đại lộ Hồ Chí Minh dài 3km, nằm trên trục Đông - Tây thủ đô Algiers. Đây là một trong những tuyến đường chính, thu hút đông đảo người qua lại.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi Algeria đã đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho một đại lộ dọc bờ biển ở thủ đô Algiers. Điều này cho thấy tấm lòng, sự yêu mến đặc biệt của nhân dân Algeria đối với nhà lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, như một khẳng định về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria ngày càng tăng cường, gắn bó.

Thủ tướng cảm ơn chân thành tới chính quyền Algeria nói chung, chính quyền phường Raïs Hamidou nói riêng, các cơ quan hữu quan và người dân Algeria đã hợp tác, giúp đỡ, chủ động có các hình thức vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như bày tỏ mong muốn phía Algeria sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hoạt động vinh danh khác được thực hiện trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại lộ Hồ Chí Minh khánh thành bia tưởng niệm về Bác tại Algeria.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng dự khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước có một quá khứ quan hệ rất hào hùng và một tương lai rất tươi sáng.

Chuyến thăm lần này đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược cũng là cột mốc son quan trọng trong mối quan hệ, phát triển tình hữu nghị hai đất nước Việt Nam và Algeria: "Trong hiện tại cũng như trong tương lai chúng ta lại tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau để có tương lai tươi sáng cho mỗi đất nước, mỗi người dân, ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Mỗi đất nước trở thành hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Đây là điều mà thế hệ chúng ta tiếp tục phải làm, truyền cảm hướng, tạo động lực cho các thế hệ mai sau tiếp bước".

Thủ tướng cảm ơn nhân dân Algeria đã dành tình cảm đặc biệt đặt tên Đại lộ Hồ Chí Minh và hôm nay khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng chúc tình hữu nghị, đoàn kết thống nhất anh em, giữa hai đất nước, giữa nhân dân hai nước "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".