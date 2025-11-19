Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Algeria

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người, chia thành 2 nhóm gồm: cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động với khoảng 500 người; và khoảng 1.500 người gốc Việt hoặc có một phần dòng máu Việt Nam. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thế hệ trẻ chiếm 50%. Cộng đồng luôn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, thân thiện và tuân thủ pháp luật sở tại, khẳng định cộng đồng hết sức tự hào về thành tựu phát triển của Việt Nam.

Đại sứ Trần Quốc Khánh kiến nghị: "Đại sứ quán rất mong muốn cho phép từng bước đàm phán với Chính phủ Algeria để ký một thỏa thuận cho phép thành lập Hội người Việt Nam tại Algeria. Thứ hai, Chính phủ có chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù dành cho kiều bào ở những vùng khó khăn và xa xôi như châu Phi nói chung và Algeria nói riêng; để có thể trở về nước tham gia các hoạt động do trong nước tổ chức. Mong tổ chức được nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân, để bà con cảm thấy ấm áp hơn, gần gũi hơn với đất nước".

Xúc động nghẹn ngào khi được gặp Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Đông (82 tuổi) cảm nhận như đang được sống tại quê hương Việt Nam: "Tôi theo chồng sống ở đất nước Algeria, ngày hôm nay chúng tôi được đón Thủ tướng và đoàn cấp cao Việt Nam. Chúng tôi rất mừng như được về với quê hương. Tôi thay mặt cho bà con Việt kiều bày tỏ mong muốn được nhiều lần lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt như thế này".

Trò chuyện cùng bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc bà con khỏe mạnh, may mắn, bình yên trong cuộc sống và công việc. Thủ tướng cũng chia sẻ tâm trạng của bà Nguyễn Thị Đông khi xúc động quá thay bằng giọt nước mắt, đó là tình cảm thiêng liêng, tình dân tộc, nghĩa đồng bào nằm trong sự xúc động. Chia sẻ về quan hệ giữa Việt Nam - Algeria, Thủ tướng cho biết lãnh đạo Algeria có cảm tình đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Algeria cũng là một trong những quốc gia châu Phi ủng hộ nhiệt thành nhất cho Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước cũng như giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước sau này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Đối với bạn bè Algeria là quan hệ rất truyền thống, rất tình cảm. Các bác, các anh chị sống trong lòng tình cảm của nhân dân Algeria đối với chúng ta là một vinh dự, một niềm tự hào và cũng là một điều kiện tốt, sống trên một đất nước mà người ta yêu quý mình, người ta tôn trọng mình, người ta coi phẩm giá, nền văn hóa của đất nước ta là biểu tượng rất đáng tự hào. Đấy cũng là điều kiện tốt cho chúng ta có mối quan hệ công việc làm ăn sinh sống".

Về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết, năm nay bão lũ nhiều ở mức lịch sử, thảm họa thiên tai "bão chồng bão", "lũ chồng lũ"; Bên cạnh đó, tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025 và hai con số trong năm 2026.

Nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ vui mừng thấy cộng đồng người Việt tại Algeria luôn đoàn kết, có cuộc sống ổn định và hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Đặc biệt là trong cộng đồng đa phần là gia đình đa văn hóa Việt Nam - Algerie. Đây chính là mối lương duyên sâu đậm, sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai bên.

Thủ tướng đánh giá nền tảng quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp tạo thuận lợi lớn đất nước và cộng đồng người Việt tại Algeria: "Chuyến thăm này sẽ nâng cấp quan hệ của Việt Nam với Algeria lên một cấp nữa. Trên cơ sở đó sẽ có những kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa.... Kết nối doanh nghiệp với nhau để làm ăn. Thứ hai là có tổ chức để kêu gọi, tập hợp doanh nghiệp hai đất nước để hỗ trợ nhau, phát triển doanh nghiệp để có sự kết nối giữa hai nền kinh tế".

Liên quan công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng mong Bộ Ngoại giao luôn thu thập ý kiến đóng góp của bà con; cần có trang thông tin mạng thuận lợi hơn để bà con chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến. Đại sứ quán phải có một địa chỉ thường xuyên để bà con liên lạc, có vấn đề gì hay trục trặc thì hỗ trợ ngay được bà con.

Thủ tướng mong bà con luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, luôn hướng về quê hương, đất nước.