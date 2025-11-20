Hai Thủ tướng Việt Nam – Algeria chỉ đạo trực tiếp thực hiện các cam kết mới

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành và doanh nghiệp hai bên khẩn trương thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trồng chuối, trồng chè, lúa gạo, nuôi trồng thủy hải sản.

Thủ tướng Sifi Ghrieb cho biết với nhu cầu tiêu thụ gạo lớn và phải nhập khẩu hoàn toàn, Algeria mong muốn sớm triển khai các dự án hợp tác với Việt Nam, cho biết sẵn sàng dành đất ở phía Đông Algeria có điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo cũng đề nghị các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước nghiên cứu ngay các dự án hợp tác về năng lượng, đầu tư sản xuất các sản phẩm hóa dầu, sợi polyme... cũng như hợp tác phát triển sản phẩm và hệ thống mạng 5G.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria.

Về cơ chế triển khai, hai Thủ tướng giao Ủy ban liên Chính phủ, vừa được nhất trí nâng cấp thành cơ chế do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, thường xuyên tiến hành họp định kỳ, trực tiếp hoặc trực tiếp, 6 tháng một lần hoặc khi cần thiết để rà soát, đôn đốc, thúc đẩy các dự án hợp tác.

Thủ tướng Sifi Ghrieb mong muốn các bộ, ngành, đối tác hai bên sớm trực tiếp nghiên cứu, trao đổi các dự án trên cơ sở đánh giá toàn diện các mặt và trong vòng 03 tháng xây dựng các đề xuất cụ thể để triển khai các trọng tâm, ưu tiên hợp tác đã thống nhất ở cấp cao.

Với tinh thần đó, trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ, trong ngày 20/11/2025, tại thủ đô Algeria, Lãnh đạo các Bộ ngành liên quan hai bên như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn dầu khí và năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Hiệp hội thủy sản.... đã có cuộc làm việc với các đối tác Algeria để trao đổi các khả năng hợp tác trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Algeria và Lãnh đạo một số bộ, ngành cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi và thống nhất các dự án hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.