Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong giải quyết các vấn đề chung tại khu vực; góp phần củng cố đoàn kết và nâng cao uy tín, vai trò trung tâm của ASEAN; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Halal, thương mại gạo, hợp tác biển…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Malaysia đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác nghề cá; bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10 tới.

Hai bên thống nhất về những biện pháp tăng cường hợp tác, trong đó, nhất trí sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2025-2030, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, du lịch, giao lưu nhân dân.