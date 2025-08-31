Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam anh hùng và cho biết từ thời thanh niên, ông đã tham gia biểu tình ủng hộ Việt Nam phản đối chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc. Qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nepal bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ và bứt phá của Việt Nam từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Theo đó, Nepal mong muốn tham khảo các kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ của Nepal và cá nhân Thủ tướng đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, đặc biệt là tình cảm quý báu của nhân dân Nepal dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí Thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Tổng thống và lãnh đạo cấp cao của Nepal.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức của Nepal.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nepal là quốc gia rất đặc biệt với đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới nằm trên dãy Himalaya; đồng thời Nepal cũng là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Theo đó, giao lưu nhân dân, nhất là về Phật giáo đã có lịch sử rất lâu đời từ hàng ngàn năm qua, tạo sự gắn bó tự nhiên, bền chặt.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức của Nepal; đồng thời đề nghị Nepal quan tâm, ủng hộ các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam, trong đó có Viettel tìm hiểu cơ hội và triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Nepal.

Toàn cảnh cuộc hội kiến.

Hai Thủ tướng bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm, vun đắp trong 50 năm qua từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhấn mạnh các điểm chung về lịch sử, văn hóa và chủ trương phát triển đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, thúc đẩy ký kết thêm các hiệp định hợp tác về thương mại, đầu tư,... để đưa quan hệ hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Đồng thời, hai bên khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác văn hoá, du lịch, giao lưu nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli trân trọng mời Thủ tướng sớm thăm Nepal, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ giao Bộ Ngoại giao phối hợp với phía Nepal thu xếp vào thời điểm thích hợp đồng thời trân trọng mời Thủ tướng Nepal thăm Việt Nam trong thời gian tới.