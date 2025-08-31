Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hoa Điện, ông Bành Cương Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho Thủ tướng biết: Tập đoàn là một trong năm tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Hiện, Tập đoàn đã có mặt tại 40 nước. Tập đoàn coi trọng thị trường điện Việt Nam, tổng mức đầu tư lũy kế tại Việt Nam đã vượt 2,8 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Tập đoàn đã đầu tư tại Việt Nam hiệu quả, đồng thời hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của Tập đoàn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, mặt trời, thủy điện, tích năng… Đồng thời là thị trường có nhu cầu năng lượng lớn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và 2 con số những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn khoa học kỹ thuật Yadea.

Đánh giá cao những kết quả đạt được từ cuộc gặp lần trước, đặc biệt là hình thành Trung tâm nghiên cứu phát triển điện, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Hoa Điện tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao giải pháp, kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại, mô hình kinh tế mới; thu hút nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển, các quỹ đầu tư, các định chế tài chính và đặc biệt là triển khai điện gió, thủy điện tích năng, điện khí hydrogen; phối hợp với đối tác Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, góp phần làm phong phú quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đi vào thực chất.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hoa Điện tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam và các địa phương liên quan giải quyết những khó khăn về đất đai. Hoan nghênh Tập đoàn Hoa Điện nâng cấp nhà máy nhiệt điện, Thủ tướng cũng cho rằng việc mua điện được thực hiện theo cơ chế thị trường điện cạnh tranh, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bành Cương Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Điện.

Tại buổi tiếp Tập đoàn khoa học kỹ thuật Yadea, ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết: Tập đoàn là nhà sản xuất xe điện hai bánh hàng đầu thế giới, giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về doanh số trong suốt 8 năm liên tiếp.

Năm 2023, Tập đoàn đã mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại tỉnh Bắc Giang với diện tích 230 nghìn m², công suất thiết kế hai triệu xe mỗi năm. Mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chính sách phát triển các ngành năng lượng xanh, đặc biệt là xe điện hai bánh.

Hoan nghênh Tập đoàn đầu tư tại Việt Nam xây dựng trung tâm nghiên cứu và hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn về xe điện, Thủ tướng cho biết, Việt Nam có chính sách tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, mong Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư xe điện theo hướng chuyển giao công nghệ và nội địa hóa.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn xây dựng đề án cho Việt Nam về “đổi xe xăng lấy xe điện” để người dân Việt Nam được tiếp cận xe điện với giá thành rẻ, đồng thời xây dựng trạm sạc ngắn, dài cho xe điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Dương Vệ Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đoàn Thiết kế Hoa Thiết.

Tại buổi tiếp Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, ông Dương Vệ Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cho biết: Hoa Thiết là tập đoàn có năng lực thiết kế tổng hợp toàn diện hàng đầu cho tất cả các lĩnh vực giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, là đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật hàng đầu.

Tháng 8/2025, Tập đoàn đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Đèo Cả của Việt Nam, triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực và cùng tham gia vào các dự án công trình mà Đèo Cả đang thực hiện.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh, năng lực của Tập đoàn Hoa Thiết đã đạt được thời gian qua. Hoan nghênh triển khai hợp tác dự án công trình Đèo Cả, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong đề xuất các ý tưởng, đặc biệt là thiết kế, tư vấn các dự án, công trình.

Tập đoàn hỗ trợ triển khai dự án cụ thể như dự án cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn; các dự án vùng ven sông Hồng…để có thể hiểu và tư vấn cụ thể cho Việt Nam. Bên cạnh đó khơi thông hợp tác tài chính, xây dựng cơ chế tài chính thuận lợi, hiệu quả và tham gia thị trường tài chính tại Trung tâm Tài chính Quốc tế ở TP.HCM và Đà Nẵng.