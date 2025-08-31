Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phan Thanh Bình cho biết, cộng đồng bà con, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc vui mừng, phấn khởi và vinh dự được chào đón Thủ tướng quay lại Thiên Tân sau hai tháng.

Đại sứ cho biết, sau cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt, lưu học sinh khu vực Kinh - Tân Ký của Thủ tướng cuối tháng 6, Đại sứ quán đã khẩn trương triển khai mở một lớp tiếng Việt trực tuyến đầu tiên trong tháng 7 vừa qua dành cho kiều bào và công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc. Đến nay, lớp vẫn duy trì việc dạy và học ổn định, nhận được sự hưởng ứng tích cực của kiều bào.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, sống ở Thiên Tân 16 năm bày tỏ vui mừng khi Đại sứ quán Việt Nam đã mở lớp học tiếng Việt dành cho kiều bào và công dân Việt Nam tại Trung Quốc để con gái được tham gia lớp học tiếng Việt, tăng cường kết nối với quê hương, đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua 80 năm cộng đồng người Việt Nam là cầu nối và thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước.

Cháu Trương Sở Hàn, con gái chị Trang cho biết: "Con đang tham gia lớp học tiếng Việt của Đại sứ quán 1 tuần 2 buổi vào tối thứ tư và sáng thứ Bảy. Con muốn học tiếng Việt để hiểu thêm Việt Nam".

Các ý kiến tại cuộc gặp mặt nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo; có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

Bà con luôn dõi theo những thông tin về mỗi bước phát triển của đất nước, đặc biệt là trong không khí những ngày Thu cách mạng lịch sử này. Bà con luôn ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước và vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua.

Một số du học sinh bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của đất nước:

"Du học sinh chúng cháu vui mừng khi biết được Việt Nam sẽ khởi công Dự án đường sắt cao tốc Bắc- Nam vào năm 2026. Cháu tin rằng sự thành công của công trình này sẽ gắn kết người dân mọi miền Tổ quốc và đưa nước ta phát triển".

"Con hy vọng việc triển khai giảng dạy tiếng Trung được triển khai mở rộng thêm trong thời gian tới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Thủ tướng cho biết, trong nước đang tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt là tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật để nhân dân thụ hưởng thành quả 80 năm đất nước độc lập.

"Tôi muốn truyền tải không khí hân hoan, phấn khởi của người dân trong nước trong những ngày này đến cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc", Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Thủ tướng cho biết, trong 80 năm qua quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng tốt đẹp, với tinh thần "6 hơn", tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đến thăm Việt Nam nhiều nhất. Hai nước cũng có nhiều chuyến thăm cấp cao lẫn nhau và qua mỗi chuyến thăm đều mang lại hiệu quả, thúc đẩy quan hệ 2 nước.

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua 80 năm cộng đồng người Việt Nam là cầu nối và thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước. Hiện nay có hơn 6 triệu người sống trên 130 quốc gia. Mỗi người Việt Nam sống dù sống ở đâu đều hướng về quê hương, khát khao cống hiến và luôn luôn giữ bản sắc của dân tộc; có những hoạt động thúc đẩy quan hệ của hai đất nước; là cầu nối giao lưu giữa nhân dân Việt Nam với các nước.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ngày càng lớn mạnh và càng có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Tôi đề nghị phải có một cổng thông tin tiếp nhận thông tin của người Việt. Trong anh chị em có gì vướng mắc, khó khăn, tắt lửa tối đèn có nhau. Tôi đã căn dặn các đại sứ phải làm việc này. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, cho nên tình dân tộc, nghĩa đồng bào rất thiêng liêng cao cả", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng chụp ảnh với người Việt Nam tại Trung Quốc.

Thủ tướng cũng cho biết trong nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức "sắp xếp lại giang sơn" với tinh thần chuyển đổi trạng thái, giảm thủ tục hành chính giảm phiền hà cho nhân dân; tập trung phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh công cuộc hội nhập; kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất phát triển kinh tế quốc gia; ban hành các Nghị quyết của Bộ Chính trị; tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thể chế.

Mới đây nhất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về giáo dục đào tạo, khuyến khích học ngoại ngữ; xây dựng trường nội trú cho các xã vùng biên giới.

Thủ tướng chụp ảnh với các em nhỏ.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc tập hợp các hội doanh nghiệp để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hoạt động, có quy chế hoạt động nghiêm túc theo pháp luật. Đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân phải làm theo pháp luật, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc luôn tự hào mình là người Việt Nam, luôn tự hào đất nước có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và luôn tự hào về sự cống hiến, đóng góp của cộng đồng cho tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc, vừa là đồng chí, vừa là anh em "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".