Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện 'Thời cơ vàng' ở điểm cầu Huế

(VTC News) -

Tối 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện cầu truyền hình trực tiếp “Thời cơ vàng” diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện "Thời cơ vàng" tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế). (Ảnh: Nguyễn Luân)

Chương trình diễn ra tại 3 điểm cầu: Cột cờ Hà Nội - một trong những biểu tượng cho tinh thần độc lập dân tộc; Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) - nơi kết nối quá khứ và hiện tại; Bến Nhà Rồng, TP.HCM - nơi bắt đầu hành trình của Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chương trình “Thời cơ vàng” đưa khán giả qua 3 chương:

Chương 1: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ”, người xem như được trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên.

Chương 2: “Kiên quyết không ngừng thế tấn công”, khán giả sẽ được dẫn dắt qua 80 năm lịch sử, từ 9 năm làm một Điện Biên, mùa Xuân lịch sử thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới rực rỡ.

Chương 3: “Nhất định thành công”, khán giả sẽ thấy một Việt Nam của ngày hôm nay, đứng trước “Thời cơ vàng” mới - một kỷ nguyên của phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Tại chương trình cầu truyền hình “Thời cơ vàng”, khán giả được theo dõi những thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, như thể đang có mặt tại Thủ đô kháng chiến Tân Trào, hay giữa những ngả đường sục sôi của Hà Nội, Huế, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Đáng chú ý, tại Cột cờ Hà Nội, lần đầu tiên xuất hiện sân khấu đa chiều, nơi hệ thống màn LED sẽ mang lại diện mạo mới cho các công trình kiến trúc cổ kính.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại điểm cầu TP Huế trong sự kiện "Thời cơ vàng". (Ảnh: Lê Hoàng)

Ở Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) người xem sẽ thấy di tích trăm năm như được thổi hồn mới, với hiệu ứng 3D Mapping và ánh sáng khiến quá khứ và hiện tại hòa quyện.

Tại Bến Nhà Rồng (TP.HCM) khán giả sẽ cảm nhận sự giao thoa giữa nét trầm mặc của lịch sử và nhịp sống trẻ trung của thành phố mang tên Bác.

Chương trình “Thời cơ vàng” sẽ cùng khán giả sống lại những thời khắc lịch sử, cảm nhận tinh thần “Thời cơ phải do con người tạo ra” và tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.