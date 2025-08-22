Thủ tướng: Chống tham nhũng liên quan xây dựng chương trình, in sách giáo khoa

Chiều nay (22/8), tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm học 2024 - 2025 là năm đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, Luật Nhà giáo được ban hành là dấu mốc quan trọng trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Năm học 2024-2025, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết đột phá giáo dục, trong đó đưa AI trở thành một môn học chính thức trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Giáo dục mũi nhọn được triển khai hiệu quả với 33 huy chương các loại bao gồm 12 vàng, 14 bạc, 7 đồng. Các đội tuyển Olympic quốc tế và khoa học kỹ thuật quốc tế duy trì nhóm 10 quốc gia dẫn đầu trong số 113 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự.

Lần đầu dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia có thành tích cao nhất; đội tuyển Olympic Tin học quốc tế thuộc nhóm 8 quốc gia đứng đầu, Olympic Toán thuộc nhóm 9 quốc gia đứng đầu.

Kết quả này khẳng định năng lực và vị thế học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu

Công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhà giáo tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tăng hơn so với năm học trước. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục đã cơ bản hoàn thiện với hơn 24 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được hoàn thiện ở mức độ "toàn trình", cho phép 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến. Hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được số hóa, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ và tiến hành kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện Sở giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nêu bật các kết quả trong năm học 2024-2025, đồng thời đề xuất các giải pháp cho năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, TP.HCM luôn đặt việc phát triển giáo dục là mục tiêu hàng đầu. Các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục luôn được ưu tiên ban hành.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có khoảng 50% công chức văn xã trước đó đã công tác trong lĩnh vực giáo dục nên còn nhiều lúng túng khi tiếp cận với nhiệm vụ quản lý giáo dục tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà đề nghị triển khai khẩn trương, hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

"Triển khai sớm, hiệu quả và rõ cơ chế đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học ở các xã biên giới.

Đây là chủ trương đúng đắn và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân khu vực biên giới, tạo điều kiện rất quan trọng để nâng cao tỉ lệ huy động học sinh, tỉ lệ chuyên cần và góp phần chất lượng giáo dục ở miền núi, cũng như góp phần củng cố vững chắc biên phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Các ý kiến tại hội nghị đề xuất chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục phát triển năng lực số, giáo dục sử dụng trí tuệ nhân tạo; đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Các ý kiến cũng đề nghị khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu trong nội bộ ngành với các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương chuẩn bị chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịp thời việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực tổ chức của 4 chủ thể: Bộ, Sở, UNBD cấp xã, cơ sở giáo dục, bảo đảm chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo đạt tối thiểu 20%.

"Phân bổ chi đầu tư đạt ít nhất 5% và chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 3%. Tập trung các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương, nhất là các môn học mới", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Chống tiêu cực, tham nhũng liên quan xây dựng chương trình, in sách giáo khoa

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu bật các điểm sáng của ngành giáo dục trong năm 2024-2025, trong đó có hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các cấp học; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT chuyên nghiệp; chất lượng giáo viên được nâng tầm; mở rộng hợp tác, thúc đẩy hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo; sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo ngày càng khang trang; thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và "tài năng nở sớm".

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn bất cập, đề nghị phải thống nhất thành 1 chương trình, "không để một quốc gia có 2 chương trình giáo dục".

"Phải chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến xây dựng chương trình, in sách giáo khoa, bán sách giáo khoa. Ngày xưa đi học trong thời chiến tranh truyền nhau một bộ sách giáo khoa, rồi cũng thành tài. Bây giờ tại sao cứ thay đổi, sao không tiết kiệm; phải có phong trào tiết kiệm.

Ngày xưa học chỉ có một chương trình, bây giờ nhiều chương trình thì tham khảo còn lại vẫn phải có một chương trình cốt lõi. Sách giáo khoa, không phải là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với một nền giáo dục, đối với một quốc gia mà còn là cái tâm của một con người", Thủ tướng lưu ý.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị toàn ngành giáo dục đào tạo thực hiện hiệu quả quan điểm định hướng chủ đạo: "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, là chủ thể - Thầy, cô giáo là động lực - Nhà trường là bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng".

"Tập trung chuyển đổi trạng thái từ coi ngành giáo dục đào tạo của là riêng của ngành giáo dục thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của toàn xã hội và chuyển trạng thái từ trang bị kiến thức, sang phát triển năng lực toàn diện của người học", Thủ tướng cho biết, mọi tư duy phương pháp luận, cách tiếp cận, giải quyết các vấn đề của giáo dục đào tạo phải tiếp tục đổi mới, tức là mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục đào tạo, nhất là người yếu thế, người ở vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo, vùng dân tộc.

Xây dựng chương trình giáo trình tiên tiến hiện đại và thực tế hơn nữa, phù hợp với tình hình của Việt Nam, tình hình thế giới.

Về những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho năm học mới, trong đó có Lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc đến cấp xã (tổ chức vào ngày 5/9/2025); không để thiếu thầy cô, thiếu trường lớp, thiếu ăn, thiếu mặc.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ báo cáo, trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính về truyền thông trong giáo dục đào tạo.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên đứng lớp".

Quan tâm phát triển giáo dục cho trẻ em, học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng cũng đề nghị chuẩn bị tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngay khi Nghị quyết được ban hành.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo...

Trước thềm năm học mới, Thủ tướng chúc ngành Giáo dục và đào tạo, toàn thể các thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.