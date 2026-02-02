Thủ tướng Phạm Minh Chính đội nón lá, thưởng thức kẹo cu đơ tại Hội chợ mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) từ 2/2 đến 13/2 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và VEC nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.