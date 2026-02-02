Thủ tướng: Hội chợ Mùa Xuân là đòn bẩy chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, sáng 2/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, việc khai mạc Hội chợ là "bước chạy đà" hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một "xung lực" khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, "đòn bẩy" chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 hứa hẹn tiếp tục trở thành điểm đến giao thương, không gian xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô lớn hàng đầu của quốc gia và là nền tảng hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế.

Mặc dù khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, trong thời gian rất ngắn, đòi hỏi yêu cầu chất lượng rất cao, nhưng với tinh thần "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng, sự đồng hành, hưởng ứng tham gia đông đảo, nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Tập đoàn Vingroup, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất đã khai mạc đúng hẹn.

"Đây chính là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần: Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100.00 m², Thủ tướng cho biết, Hội chợ đem đến "hành trình du xuân xuyên Việt" sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

Kế thừa và phát huy "6 điểm nhất" (quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, chính sách ưu đãi tốt nhất) của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ Mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt.

Trước tiên, theo người đứng đầu Chính phủ, đây là Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình - nơi giao thoa kỳ diệu giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết. Nơi tổng hợp sức mạnh, lan tỏa lợi ích của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

Giá trị thứ hai được Thủ tướng nhắc là Hội chợ hướng về Nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao - nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí "6 nhất": tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "tuyên chiến" trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

"Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương - nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông; nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; nơi nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới được 'đánh thức' và 'mở khóa' thành công.

Đây là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh; trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", Thủ tướng nói.

Với những giá trị cốt lõi nổi trội, để từng bước xây dựng và khẳng thương hiệu của Hội chợ Mùa Xuân hằng năm là điểm đến tin cậy, địa chỉ uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, Thủ tướng kỳ vọng Hội chợ lần này là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thành công của Hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...).

"Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh yêu cầu là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt, Thủ tướng cho rằng, Hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và chắp cánh thương hiệu Việt bay cao, bay xa ra thế giới.

Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một đại sứ văn hóa, mỗi gian hàng phải là một không gian di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Thêm vào đó, Thủ tướng kỳ vọng khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước. Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngay từ đầu năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ.

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa "hàng hóa Việt Nam - bản sắc Việt Nam - trí tuệ Việt Nam" cùng hội tụ, hòa nhịp trong bản giao hưởng khai sắc xuân, đón chào một năm mới thịnh vượng, bắt đầu của kỷ nguyên mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp.

"Coi Hội chợ lần này là 'bước đệm' chiến lược để chuẩn hóa mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu Hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một 'chỉ dấu' uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026 này", Thủ tướng nói.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ "trưng bày hàng hóa" sang "quảng bá giá trị". Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ số trong kết nối cung - cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP… đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đồng thời, tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hoá, âm nhạc đặc sắc, độc đáo, tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân và phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội tập trung cao độ bảo đảm công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, dịch vụ tiện ích ở mức cao nhất, chu đáo nhất, tận tâm nhất, để mỗi người dân khi đến Hội chợ được trải nghiệm mua sắm và tận hưởng không khí Tết an lành, văn minh, tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi của Nhân dân.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp nêu cao tinh thần tiên phong, "đầu tàu" dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và toàn cầu; từ đó minh chứng sản phẩm Việt Nam chinh phục thế giới không chỉ bằng chất lượng mà còn bằng bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm và giá trị bền vững đối với cộng đồng.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) từ 2/2 đến 13/2 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”.

Thủ tướng mong muốn các tổ chức, đối tác quốc tế không chỉ là khách mời, mà là cầu nối, là đối tác tin cậy, là nhà thương thảo để đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và các xu hướng tiêu dùng bền vững của thế giới đến với Việt Nam nhanh hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và vượt trội hơn.

"Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, của niềm tin và những hy vọng tốt lành. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là 'hạt giống ươm mầm thịnh vượng' mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng phát biểu.

Lãnh đạo Chính phủ mong muốn và tin tưởng rằng, thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, thúc đẩy động lực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin, lan tỏa khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới của mùa xuân mới đầu tiên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.