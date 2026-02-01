Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tổng duyệt khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Chiều 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị và dự buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” là điểm hẹn để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu.
Thủ tướng thăm các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trước thềm buổi tổng duyệt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và nghệ sĩ tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tổng duyệt lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng,” hướng tới xây dựng không gian hội chợ vừa đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa phát huy vai trò của thương mại, công nghiệp và du lịch trong dịp cao điểm tiêu dùng đầu năm.
Quy mô hội chợ sẽ bao gồm toàn bộ khu Nhà Triển lãm Kim Quy với diện tích hơn 100.000 m² trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày (mỗi sảnh khoảng 10.000 m², tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn) và không gian ngoài trời, bao gồm các phân khu.
Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 2/2, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày, đón du khách từ ngày 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).
Viên Minh - Minh Đức
