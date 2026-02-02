Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sáng 2/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ mùa Xuân sáng 2/2.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân năm 2026.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) từ 2/2 đến 13/2 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và VEC nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.
Với tổng diện tích không gian sự kiện hơn 140.000 m², tương đương những tổ hợp triển lãm lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á, VEC cung cấp cho Hội chợ Mùa Xuân “đại sân khấu” có một không hai để trưng bày và biểu diễn.
Khu vực trong nhà triển lãm Kim Quy rộng tới 100.000 m², đáp ứng lưu lượng du khách khổng lồ. Người dân có thể thong thả mua sắm, dạo chơi cả ngày bất kể thời tiết bên ngoài.
Tại đây, Hội chợ Mùa Xuân sẽ được thiết kế thành 8 trạm dừng chân quy tụ tinh hoa văn hóa, sản vật của 34 tỉnh thành phố để vẽ nên một hành trình "Du xuân xuyên Việt" ngay tại VEC.
Thiên đường sắm Tết mở ra tại các khu "Sản vật Bốn phương" và "Nông sản Việt" với đặc sản OCOP 34 tỉnh thành, song hành cùng cơ hội săn hàng xuất khẩu giá gốc tại triển lãm VIVC 2026. Bên cạnh không gian "Tinh hoa Văn hóa" giàu tính nghệ thuật, hành trình khép lại trọn vẹn tại khu ẩm thực ngoài trời "Vị Xuân gắn kết", nơi du khách quây quần thưởng thức những món ngon nóng hổi đậm vị Tết.
Khu vực ngoài trời của sự kiện sở hữu diện tích hơn 45.000 m². Đây là "sân khấu" của những lễ hội đường phố, không gian ẩm thực mở với các hoạt động biểu diễn hấp dẫn.
