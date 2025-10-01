Thủ tướng: Địa phương chưa phát triển được thì Chính phủ phải kiểm điểm, lo toan

(VTC News) -

Chiều 1/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ nhằm đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện, tiếp tục rà soát, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự đi vào nề nếp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho rằng, việc chuyển đổi trạng thái từ chủ yếu xử lý công việc hành chính tồn tại nhiều năm sang trạng thái chủ động, kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp không thể làm ngay "ngày một, ngày hai" mà cần phải có thời gian.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là phải có tư duy đổi mới, tổ chức thực hiện quyết liệt, không cầu toàn, không nóng vội, nhưng phải tiến bộ, tuần sau tốt hơn tuần trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm nay.

"Nhận thức chung là chừng nào người dân còn kêu ca, phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn phải gian nan, vất vả, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả; chừng nào địa phương chưa phát triển được thì chừng đó Chính phủ phải kiểm điểm, phải lo toan, phải thúc đẩy làm sao cho phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ giao các Phó Thủ tướng phụ trách bộ, ngành được phân công chỉ đạo và cùng bộ trưởng các bộ rà soát, xử lý các vấn đề đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống theo dõi kết quả thực hiện của Chính phủ theo thời gian thực, liên thông, kết nối, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với dữ liệu của Trung ương.

"Đến ngày 10/10, phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ cho tất cả các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8, nếu chưa hoàn thành thì phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương. Cùng với đó, khẩn trương trình sửa đổi quy định hướng dẫn cho phù hợp", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các tổ chức cơ sở chưa mở tài khoản trả lương phải mở ngay. Về hạ tầng số và dịch vụ công, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các địa phương có phương án khắc phục lỗi kỹ thuật, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm dịch vụ công trực tuyến thông suốt.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, chỗ nào thiếu thì giao cho địa phương; một số cán bộ còn hạn chế về năng lực thì phải tự nâng cao năng lực và các cơ quan tăng cường đào tạo, hướng dẫn, tập huấn.

Cũng theo lưu ý của người đứng đầu Chính phủ, các đơn vị cần hướng dẫn dứt điểm việc xác định vị trí việc làm, định biên biên chế ở cấp xã.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần phải tháo gỡ ngay mọi khó khăn, vướng mắc, thuộc cấp nào thì cấp đó phải làm, nhất là trong các lĩnh vực như: đất đai, quy hoạch, tài chính, tài sản, xây dựng, giao thông, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục phát huy các tổ công tác của Chính phủ để kiểm tra, đôn đốc, rà soát, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở địa phương và các vấn đề khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao việc", "không biết thì không quản"; các bộ ngành thiết kế tiêu chuẩn, quy chuẩn, xây dựng quy định, chính sách, không làm thay mà tăng cường giám sát, kiểm tra, để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".