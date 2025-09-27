Thủ tướng: Xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 27/9.

Thủ tướng kỳ vọng, Hải Phòng phát huy truyền thống của thành phố Cảng anh hùng, đã đoàn kết rồi cần đoàn kết hơn nữa, đồng lòng tạo đột phá mới, phát triển "nhanh hơn, chắc hơn, bền vững hơn".

"Xây dựng Hải Phòng theo phương châm 12 chữ “Đoàn kết - Giàu mạnh - Hiện đại - Phồn vinh - Văn minh - Hạnh phúc”, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa - Hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng 27/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước”, Thủ tướng bày tỏ.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, người đứng đầu Chính phủ cũng ghi nhận sự nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội.

Ngoài 5 bài học kinh nghiệm Hải Phòng đề cập trong Báo cáo chính trị, Thủ tướng bổ sung, nhấn mạnh thêm 3 nội dung, trong đó: Đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân và tạo đồng thuận xã hội; đoàn kết trong nội bộ thành phố; đoàn kết với đảng bộ, Nhân dân các tỉnh, thành khác; đoàn kết quốc tế giữ vai trò quan trọng, quyết định.

Cùng dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng đưa ra định hướng: Thời gian tới, trong bối cảnh chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, vấn đề đặt ra đối với Hải Phòng là phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh.

“Cùng với các mục tiêu đã được đặt ra, đề nghị các đồng chí xác định rõ mục tiêu Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để làm được điều đó, tôi đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức - “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước”, Thủ tướng nhắn nhủ.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I sau hợp nhất giữa TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Đánh giá cao và cơ bản đồng ý phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội, Thủ tướng nhấn mạnh 3 vấn đề cốt lõi.

Về công tác xây dựng Đảng, Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và làm sống động mạnh mẽ 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng gồm: Tập trung dân chủ; Tự phê bình và phê bình; Đoàn kết thống nhất; Gắn bó mật thiết với Nhân dân; Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, nguyên tắc tập trung dân chủ là quan trọng nhất trong mọi hoạt động của Đảng.

Đồng thời, đặc biệt chú trọng làm sáng tỏ ý nghĩa to lớn của 5 phương thức lãnh đạo của Đảng: Đề ra nghị quyết, chủ trương, đường lối, quyết sách phải đúng, trúng, hiệu quả và hợp lòng dân; Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, cầu thị, lắng nghe, nhất là đối với Nhân dân; Luôn luôn đoàn kết, chăm lo công tác tổ chức, cán bộ là quyết định, nhất là công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”;

Thủ tướng lưu ý công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ; giám sát phải bao trùm, toàn diện, mềm dẻo, linh hoạt; kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, nhân văn, dứt khoát và đúng quy định và gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động, nhất là người đứng đầu.

Trong đó, lãnh đạo TP Hải Phòng cần đặc biệt lưu ý việc kết hợp nhuần nhuyễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả 5 phương thức nêu trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng chỉ đạo tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của thành phố. Trong đó, tập trung vào 3 trọng tâm. Cụ thể, thứ nhất làm rõ nội hàm để xây dựng, hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa để thực hiện thành công tại thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Hai là, phát triển nhanh, xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng.

Ba là, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân năm sau cao hơn năm trước - năm sau đột phá hơn năm trước; đồng thời bảo đảm vững chắc “an ninh, an toàn, an dân”.

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa với tinh thần “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”; quán triệt, thực hiện hiệu quả nguyên tắc văn hoá mang tính khoa học, dân tộc và đại chúng; phát triển mạnh công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí để Nhân dân được thực sự hưởng thụ thành tựu phát triển văn hoá của dân tộc.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng đưa ra 3 chủ động, trong đó chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc để giữ vững ổn định chính trị cho phát triển nhanh, xanh, bền vững và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội cho Nhân dân.

Hải Phòng cần thực hiện chủ động phòng thủ chiến lược linh hoạt, hiệu quả bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia (mặt đất, vùng trời, vùng biển) dựa trên nền tảng công nghệ cao và nghệ thuật chiến tranh Nhân dân.

Thủ tướng cũng lưu ý cần chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả với tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng ta; giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy.