Thủ tướng đề nghị kiểm soát dòng tiền đi vào các động lực tăng trưởng

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, tối 29/12, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2026, trong đó xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung hoạt động cụ thể theo từng tháng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bám sát các chủ trương, định hướng lớn tại Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh phiên họp.

Mục tiêu hoạt động của Ban Chỉ đạo là phát huy hiệu quả tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, tăng trưởng, lạm phát, thương mại, xuất khẩu, đầu tư thị trường, tài chính, phát triển khoa học công nghệ, đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Từng thành viên Ban chỉ đạo, Bộ, ngành chủ động kịp thời theo dõi, xử lý triển khai các giải pháp theo thẩm quyền trong lĩnh vực phụ trách, tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành ở cấp độ định hướng chính sách và điều hành chuyên môn nghiệp vụ. Nắm chắc tình hình, thường xuyên nghiên cứu, phân tích, dự báo, kịp thời cảnh báo, phối hợp hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trước những vấn đề bất ngờ phát sinh, tiềm ẩn rủi ro đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, ngay từ đầu năm 2025, việc điều hành chính sách tài chính đã được Bộ Tài chính triển khai chủ động, kịp thời hiệu quả bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2 triệu 6 tỷ đồng (đạt 32,66% dự toán). Điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, tuân thủ quy định, lũy kế chi đến ngày 15/12 năm nay đạt 2.164.000 tỷ (bằng 84% dự toán). Trong đó, ưu tiên bố trí đầy đủ kịp thời nguồn lực để chi phát triển khoa học công nghệ, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, công tác điều hành chính sách tài chính năm 2025 đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện. Tiềm lực tài chính quốc gia được củng cố vững chắc, thu ngân sách Nhà nước vượt xa dự toán, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và nhu cầu phát sinh trong khi vẫn miễn, giảm thuế, phí, lệ phí với quy mô lớn, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp.

Thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng, từng bước trở thành kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Thể chế tài chính ngày càng được hoàn thiện nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới phát sinh như Trung tâm tài chính quốc tế hay tài sản mã hóa.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, điều hành thu, chi cân đối ngân sách Nhà nước; quyết liệt quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số. Tập trung bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn ngay từ đầu năm nhằm giải ngân 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng kiến nghị: "Trong vĩ mô, tỷ giá đặt lên hàng đầu. Nếu tỷ giá không ổn định được thì rất nguy cơ đối với dòng vốn. Cho nên, để ổn định được tỷ giá thì tiền Việt Nam đồng là phải kiểm soát. Vì vậy, tín dụng của năm 2026 sẽ không thể tăng cao như năm 2025 được.

Ngân hàng Nhà nước vẫn phân bổ tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhưng cũng sẽ đặc biệt quan tâm kiểm soát lĩnh vực tín dụng bất động sản, để tỷ trọng tín dụng về bất động sản (hiện nay là khoảng 24-25%) không tăng cao nữa".

Các ý kiến cũng đề nghị điều hành giá và kiểm soát lạm phát, chủ động linh hoạt. Trong điều hành giá phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh thu hút FDI theo hướng chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh. Phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 9/2026.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước để phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho các ngành kinh tế trọng điểm, hoàn thiện khung khổ pháp lý và triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự cần thiết thành lập Ban Chỉ đạo này để có thêm công cụ, cơ chế điều hành bài bản; phối hợp hài hòa, hiệu quả giữa các chính sách với nhau.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Thủ tướng yêu cầu: "Chính sách tiền tệ vẫn phải chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước căn cứ tình hình cụ thể, tăng room tín dụng; tổ chức tín dụng nào tốt thì cho tăng trưởng, tổ chức tín dụng nào chưa tốt thì phải kiểm soát.

Kiểm soát dòng tiền đi vào các động lực tăng trưởng, tăng trưởng xanh, số, kinh tế tuần hoàn, các lĩnh vực ưu tiên. Chính sách tài khoá mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, khai thác tối đa chính sách này hỗ trợ chính sách tiền tệ; phát hành trái phiếu công trình; nghiên cứu vấn đề gửi USD, vàng; nỗ lực đưa sàn giao dịch vàng vào hoạt động; nghiên cứu các chính sách liên quan thuế..."

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt về thể chế. Đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt hơn nữa để góp phần thúc đẩy tăng trưởng; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 3.000 dự án.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Ngân hàng Nhà nước triển khai tốt gói tín dụng hỗ trợ mua nhà cho người dưới 35 tuổi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm; trình ban hành các nghị định liên quan đất đai trước ngày 31/12 năm nay.

Các đại biểu tham dự.

Phân tích tình hình thị trường, giá cả, nhất là dịp Tết sắp đến, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương quản lý giá cả, thị trường; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy, kích cầu tiêu dùng trong nước; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả.

Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các FTA với các đối tác như với khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Pakistan...

Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào hoạt động Cổng đầu tư một cửa quốc gia liên thông với các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).