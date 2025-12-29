Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân lãi suất cuối năm tăng cao

(VTC News) -

Tại buổi họp báo chiều 29/12, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh do yếu tố mùa vụ, tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống.

Số liệu cập nhật đến ngày 24/12 cho thấy tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 17,87%. Chênh lệch này là nguyên nhân chính tạo sức ép lên thanh khoản.

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng còn chịu áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác, khiến tốc độ huy động vốn chưa theo kịp nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm tăng cao, phản ánh áp lực bảo đảm an toàn thanh khoản.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước.

Trước tình hình này, ông Quang cho biết, NHNN đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là sử dụng linh hoạt các công cụ thị trường mở, sẵn sàng cung ứng vốn, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Đây là ưu tiên hàng đầu trong điều hành của NHNN.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với các giải pháp đang được triển khai quyết liệt, tình hình thanh khoản sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới, qua đó tiếp tục duy trì ổn định thị trường tiền tệ và môi trường kinh tế vĩ mô", ông Quang nói.

Cũng tại buổi họp báo, ông Quang cho biết, tăng trưởng tín dụng đến nay (24/12/2025) đạt khoảng 17,87% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ. Đây là mức tăng cao so với cùng kỳ và thuộc nhóm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Con số này phản ánh rõ nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng đã lên tới khoảng 146%, cho thấy mức độ sử dụng nguồn vốn ở ngưỡng rất cao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp. Điều này cũng đặt ra không ít thách thức trong công tác điều hành, nhất là đối với vấn đề cân đối nguồn vốn và quản trị rủi ro thanh khoản.

Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân lãi suất cuối năm tăng cao. (Ảnh minh họa).

Theo ông Quang, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, trao đổi và báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí, truyền thông để phản ánh đúng tình hình thị trường tiền tệ - tín dụng.

Đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam là nguồn vốn huy động chủ yếu ngắn hạn, trong khi tỷ lệ cho vay trung và dài hạn chiếm khoảng 50%, do đó rủi ro mất cân đối kỳ hạn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng cao, áp lực thanh khoản là điều không thể tránh khỏi.

Ông Quang cho biết thêm, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào các động lực mới, trên nền tảng chính sách tài khóa chủ động, hiệu quả hơn, kết hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt.

Thời gian qua, một số báo chí có đề cập đến tình trạng thanh khoản hệ thống ngân hàng gặp khó khăn cục bộ.

"Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai chỉ đạo rất quyết liệt, với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đồng thời vẫn nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. Đây là bài toán đánh đổi rất khó, bởi khi tín dụng tăng mạnh thì việc giữ lãi suất thấp là thách thức lớn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu này", ông Quang nhấn mạnh.