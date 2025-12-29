Gói tài chính cho người trẻ vay mua nhà ở xã hội đã giải ngân được bao nhiêu?

(VTC News) -

Cụ thể, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho biết: Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ đã đạt kết quả nhất định. Đến nay có 26/34 UBND tỉnh, thành phố gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình với tổng số khoảng 129 dự án.

Đến ngày 30/11, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 14.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân của chương trình đạt 6.228 tỷ đồng, tăng 3.383,4 tỷ đồng - 119% so với cuối năm 2024, doanh số giải ngân cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đạt khoảng 180,3 tỷ đồng, dư nợ đạt 175,4 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong năm 2025 cũng được mở rộng đối tượng từ Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm, thuỷ sản và được nâng quy mô từ 15.000 tỷ lên 185.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11, các ngân hàng thương mại tham gia chương trình đã cho vay với doanh số giải ngân lũy kế đạt khoảng 168.000 tỷ đồng cho khoảng 52.200 lượt khách hàng vay vốn, đạt 91% quy mô chương trình.

Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long được đẩy mạnh triển khai và kịp thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đến cuối tháng 11/2025, sau 5 tháng triển khai, doanh số giải ngân lũy kế của chương trình đạt khoảng 3.100 tỷ đồng.

Liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu vàng, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định 232 ngày 26/8, trong quy định của Nghị định có thời hạn 25/12 sẽ cấp phép nhập khẩu vàng. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Có giấy phép này, NHNN sẽ xem xét cho nhập khẩu vàng.

Hiện NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành để cấp phép đúng quy định.

Dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,4 triệu tỷ đồng

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 24/12, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Ngay từ đầu năm, NHNN đã xác định rõ định hướng điều hành tín dụng năm 2025 và dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Đồng thời, NHNN tiếp tục đổi mới công tác điều hành tăng trưởng tín dụng, thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.

Các giải pháp tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực, đồng bộ nhằm hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Về điều hành tỷ giá, từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Cũng theo báo cáo của NHNN, từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay; sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giữ ổn định.