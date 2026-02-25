Thủ tướng: Chuyển từ tư duy 'làm nhiều' sang 'làm đúng, làm trúng'

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chiều 25/2.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo là "hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

"Cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ 'làm nhiều' sang 'làm đúng, làm trúng', làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể, đong đo cân đếm được, lượng hóa được và có KPI để đánh giá", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, chúng ta đang khởi đầu một giai đoạn rất quan trọng trong phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, chúng ta phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng, dựa vào những trụ cột mới như: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu…

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, năm 2025, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở; được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá, vẫn còn không ít tồn tại, khoảng cách giữa "hoàn thành đầu việc" và "hiệu quả thực chất" (có những đầu việc hoàn thành nhưng hiệu quả chưa tốt); tổ chức thực hiện ở một số nơi còn lúng túng; nhiều điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu và an ninh mạng chưa được tháo gỡ kịp thời.

Để phiên họp thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề, mà trước hết là công tác quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, những nội dung cần chú trọng.

Cùng với đó, đánh giá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã thực sự trở thành một động lực tăng trưởng chưa; những giải pháp mang tính đột phá nào để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, nhân lực số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Các đại biểu cần xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cả năm 2026, đâu là điểm đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng cũng đề nghị đánh giá những nhiệm vụ quá hạn đặt ra từ phiên họp trước, làm rõ trách nhiệm với địa chỉ cụ thể; một số bộ ngành cần phải nỗ lực hơn nữa trong vấn đề xây dựng dữ liệu và kết nối dữ liệu; một số địa phương còn yếu về hạ tầng thiết bị; những khó khăn ở cấp xã, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin; khắc phục các điểm lõm sóng và điện còn lại…