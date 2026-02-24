Thủ tướng: Không gây phiền hà, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất

(VTC News) -

Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Thủ tướng tặng quà đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng nhấn mạnh nghề y là nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống - sức khoẻ và hạnh phúc của con người; là một trong những trụ cột quan trọng, mang trên mình trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang là bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người.

"Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng 'y lý', 'y thuật'; vừa là những 'thiên thần áo trắng' thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng y đức", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân.

Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, Thủ tướng cho rằng đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia, cán bộ y tế chính là lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57 và 72) đi vào cuộc sống.

Theo đó, cần tập trung quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo của các nghị quyết bằng các công trình nghiên cứu, các công nghệ mới, các mô hình quản trị y tế tiên tiến, minh bạch, hiệu quả và các giải pháp chính sách có tính thực tiễn cao.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo tinh thần "3 có": Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của Nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp"; phương châm "5 không": Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho bệnh nhân; không từ bỏ cơ hội cứu người, cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất.

"Thúc đẩy hợp tác công - tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao… Tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân", Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, phát triển công nghiệp dược, công nghiệp y tế.

Cùng đó là sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đưa ra đối với ngành Y tế là chú trọng đầu tư hạ tầng y tế và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

"Tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc; phát triển nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, dự báo dịch bệnh", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, cần xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, sáng tạo; tạo môi trường học thuật cởi mở, minh bạch; khuyến khích hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế và ngành Y tế, cần tiếp tục lắng nghe, luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức phát huy năng lực; đồng thời, mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến, tích cực hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển y tế và khoa học công nghệ quốc gia.

Khái quát lại, Thủ tướng mong muốn phát triển ngành Y tế nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới, khắc phục các hạn chế, bất cập, yếu kém một cách nhanh nhất, sớm nhất.

Đồng thời, không để bị động, bất ngờ về dịch bệnh, nếu xảy ra thì phải có biện pháp để nhanh chóng xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái; ứng phó già hóa dân số và phát triển kinh tế bạc; luôn đặt việc chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết.

Khẳng định Đảng, Nhà nước xác định đầu tư cho khoa học, công nghệ trong ngành y tế và cho đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ chính là đầu tư cho tương lai của sức khỏe dân tộc, Thủ tướng tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc 20 chữ: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân".

Thủ tướng tin tưởng, với sự tham gia chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, y bác sĩ, ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá trong giai đoạn tới, vươn lên chinh phục những đỉnh cao y học của thế giới và mang lại lợi ích cho mọi người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, giai đoạn 2021-2025, tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhất là đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, kéo dài. Tuy nhiên, hoạt động của ngành y tế nước nhà vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch như: Tuổi thọ trung bình đạt và vượt mức 74,5 tuổi vào năm 2025; tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi ngày càng giảm. Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Năm 2025, ước thực hiện đạt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 8/9 chỉ tiêu cho ngành, lĩnh vực.

Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ; làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới, như: Ghép đa mô tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi bằng robot, hỗ trợ sinh sản, ứng dụng tế bào gốc và y học hạt nhân trong điều trị ung thư…

Số cơ sở sản xuất thuốc trong nước tăng mạnh từ 158 nhà máy vào năm 2015 đến 240 nhà máy vào năm 2024, đáp ứng trên 70% nhu cầu thị trường về số lượng và chiếm tỉ lệ 47% về giá trị và đã xuất khẩu ra thế giới. Cả nước hiện có 7 nhà máy sản xuất vaccine với 16 loại vaccine, cung cấp 10/12 vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Tại cuộc gặp mặt, các nhà khoa học, chuyên gia, y bác sĩ, cán bộ quản lý y tế đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan phát triển ngành y như: Hoàn thiện thể chế liên quan lĩnh vực ghép tạng; nghiên cứu, sản xuất dược, vaccine; có chính sách đào tạo và đãi ngộ nhân lực ngành y; đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại trang bị cho các bệnh viện; đầu tư cho y tế cơ sở và công tác phòng bệnh.