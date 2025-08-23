Chính phủ cho ý kiến về dự thảo báo cáo về quản lý tài sản công sau sắp xếp

(VTC News) -

Chiều 23/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết, sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự chuyển biến tích cực, chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ, sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp; sự cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính và sự tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân…

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn đầu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc đến việc bố trí, sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hoá dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ…, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đất đai, tài sản, tài chính, việc chi trả cho người về hưu sớm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá khái quát toàn diện những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua; những cái chưa được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, trên tinh thần khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó; vướng ở cấp nào, cấp đó giải quyết.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện triển khai các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng; hoàn thiện thể chế pháp luật; kiến nghị giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả xây dựng, củng cố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tới đây vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra trục trặc; đặc biệt phải thiết kế công cụ đo lường việc thực hiện công tác này.

Yêu cầu các cơ quan tiếp tục vào cuộc tích cực, Thủ tướng lưu ý, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính đã tạo ra không gian phát triển mới, từ đó đặt ra vấn đề quy hoạch, khai thác không gian mới.

Hơn 50.000 cán bộ nghỉ việc đã nhận được tiền hỗ trợ

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; Hà Nội và Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Từ ngày 1/7 đến 19/8, cả nước tiếp nhận gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TP.HCM là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645,5 nghìn hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ.

Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 19/8, có hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc; trong đó gần 82.000 người nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, theo Bộ Tài chính, đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính.

Riêng đối với xe ô tô, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Cùng với đó, còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.