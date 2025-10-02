(VTC News) -

Ninh Bình 1-1 Thể Công Đức Chiến 37' 69' Xuân Tiến

Highlight Ninh Bình 1-1 Thể Công

Trận đấu giữa Ninh Bình và Thể Công thuộc vòng 6 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 18h trên sân vận động Ninh Bình. Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình) gặp lại đội bóng cũ và một trong 2 ngôi sao này mang về bàn thắng cho đội chủ nhà.

Hoàng Đức gặp lại đội bóng cũ trong trận Ninh Bình đấu với Thể Công.

Phút 34, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong tình huống phòng ngự lúng túng. Anh kéo ngã tiền đạo Ninh Bình trong vòng cấm và bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Đội chủ nhà tận dụng quả phạt đền để ghi bàn mở tỷ số. Nguyễn Đức Chiến ăn mừng sau khi sút tung lưới đội bóng cũ.

Tuy nhiên, trong thế thiếu người, Thể Công Viettel vẫn tìm được bàn gỡ hòa. Lucao nỗ lực đi bóng và kiến tạo cho Đinh Xuân Tiến lập công.

Đức Chiến ghi bàn từ chấm phạt đền.

Có lợi thế về quân số, CLB Ninh Bình không thể tạo ra thế trận áp đảo trước Thể Công. Đội chủ nhà không có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Ngược lại, chính Thể Công mới là đội tạo ra nhiều pha uy hiếp từ những quả đá phạt.

Không đội nào ghi thêm bàn thắng. Ninh Bình hòa Thể Công với tỷ số 1-1. Đội chủ nhà tiếp tục đứng đầu bảng và nối dài mạch trận bất bại kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Đội hình Ninh Bình đấu với Thể Công

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm (1), Patrick Marcelino (3), Đỗ Thanh Thịnh (6), Nguyễn Đức Chiến (7), Trần Bảo Toàn (15), Lê Ngọc Bảo (17), Nguyễn Hoàng Đức (28), Gustavo Henrique (68), Dụng Quang Nho (86), Daniel Dos Anjos (90), Nguyễn Quốc Việt (99).

Thể Công: Nguyễn Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Bùi Tiến Dũng (4), Lucao (9), Pedro Henrique (10), Khuất Văn Khang (11), Phan Tuấn Tài (12), Đinh Viết Tú (18), Wesley Nata (25), Trương Tiến Anh (86), Nguyễn Văn Tú (88).

