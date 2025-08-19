Thư mời chào giá về việc Thẩm định giá Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh phát thanh VOV1, VOV2

(VTC News) -

Để có căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá Quyền khai thác giá trị thương mại trên hai Kênh phát thanh VOV1, VOV2 theo quy định của pháp luật. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông kính mời Quý Công ty có năng lực về thẩm định giá hợp tác với Trung Tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông thẩm định giá giá trị thương mại trên Kênh phát thanh VOV1 và VOV2.

Quý công ty quan tâm xin gửi hồ sơ về: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Số 58 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ năng lực của Quý công ty và Bản chào giá.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thủy - Điện thoại: 0984.852.344.

Hạn nhận hồ sơ trước 17h00 ngày 25/8/2025.

Trân trọng.