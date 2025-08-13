VOV Giao thông Duyên hải: Đưa sóng FM đến từng con thuyền, cung đường ven biển

Chiều 13/8, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra lễ khánh thành và gắn biển công trình Kênh VOV Giao thông Duyên hải. Đây là một trong hai công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dự lễ khánh thành có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bà Hà Thị Trang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ; Ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam, dự buổi lễ có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài TNVN; Ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN; Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN; Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN; Ông Trang Công Tiến - Trưởng Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các Ban, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài tiếng nói Việt Nam.

Ông Trang Công Tiến - Trưởng Ban VOV Giao thông Quốc gia báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả triển khai dự án VOV Giao thông Duyên hải.

Báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả triển khai dự án VOV Giao thông Duyên hải, ông Trang Công Tiến - Trưởng Ban VOV Giao thông Quốc gia chia sẻ, Dự án xây dựng Kênh phát thanh chuyên biệt về đời sống duyên hải được xây dựng nhằm lấp đầy khoảng trống truyền thông duyên hải, để người dân tiếp cận những thông tin liên quan tới đời sống dân sinh duyên hải, kiến thức về biển, các xu hướng ứng xử với đại dương, trao đổi thông tin thương mại, dịch vụ nghề biển, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông hàng hải và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Phát thanh cho dù ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào vẫn luôn là lựa chọn số một cho các hình thức truyền thông công cộng hướng tới việc tiếp cận dễ dàng với đối tượng thụ hưởng, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao. Đối với cư dân duyên hải, những người dân trực tiếp sống bằng nghề đi biển, hoặc làm dịch vụ hậu cần nghề biển... phát thanh gần như là phương tiện truyền thông duy nhất mà họ có thể tiếp cận.

Bà Hà Thị Trang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ phát biểu chúc mừng Ban VOV Giao thông quốc gia

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng viễn thông là cơ hội cho phát thanh số trên nền tảng di động, dễ dàng triển khai song hành các kênh phát thanh dưới dạng ứng dụng (app) cho điện thoại thông minh, khắc phục được vấn đề phát sóng radio. Những yếu tố trên là tiền đề để Đài Tiếng nói Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Kênh VOV Giao thông tại Thành phố Đà Nẵng, Nha Trang và vùng Duyên hải” ngày 29/4/2021.

Sau 4 năm nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất, phát sóng, đào tạo nhân lực, thiết kế nội dung chương trình, ngày 10/6/2025 Kênh VOV Giao thông Duyên hải phát sóng thử nghiệm trên nền tảng internet tại trang vovgiaothong.vn.

Ngày 11/8/2025, Kênh VOV Giao thông Duyên hải đã phát sóng chính thức trên nền tảng Internet và Kênh FM 91mhz tại Đà Nẵng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình kênh phát thanh VOVGT Duyên hải.

Một lần nữa khẳng định vai trò rất quan trọng và cấp thiết nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho người dân vùng duyên hải, ông Trang Công Tiến nhấn mạnh: “Sự ra đời của Kênh VOV Giao thông Duyên hải thể hiện quyết tâm đổi mới của Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm bắt kịp nhiệm vụ truyền thông trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tiếp cận tới tất cả mọi người dân, trên đất liền cũng như từng hải lý của thềm lục địa thiêng liêng. Kênh VOV Giao thông Duyên hải cũng là một nền tảng phân phối thông tin hiện đại, đón đầu sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông của đất nước, như tuyến cao tốc Bắc-Nam, và tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam”.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành.

Thay mặt Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam biểu dương những nỗ lực và thành tựu mà Ban VOV Giao thông đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển dự án Kênh VOV Giao thông Duyên hải.

Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực duyên hải.

Các đại biểu thăm kênh phát thanh VOVGT Duyên hải.

Dự án Kênh VOV Giao thông Duyên hải không chỉ là một kênh thông tin mà còn là cầu nối quan trọng, mang đến những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã giao một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban VOV Giao thông.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và thiết thực. Kênh VOV Giao thông Duyên hải cần trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, cung cấp các nội dung phong phú về an toàn giao thông, logistics, phát triển kinh tế biển và các vấn đề xã hội liên quan, qua đó góp phần định hướng dư luận và lan tỏa các giá trị tích cực.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và phát sóng. Ban VOV Giao thông cần tận dụng các nền tảng số, công nghệ truyền thông tiên tiến để mở rộng phạm vi tiếp cận, nâng cao trải nghiệm người nghe, đồng thời đảm bảo tính tương tác và hiệu quả truyền tải thông tin.

Thứ ba, tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp để phát huy tối đa vai trò của Kênh VOV Giao thông Duyên hải. Sự hợp tác chặt chẽ sẽ giúp kênh không chỉ là một phương tiện truyền thông mà còn là một công cụ hỗ trợ quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và năng lực đã được khẳng định, Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục triển khai dự án này một cách hiệu quả, đáp ứng tốt kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban VOV Giao thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Các đại biểu thăm kênh phát thanh VOVGT Duyên hải.

Sau khi đi vào hoạt động, Ban Giao thông Quốc gia sẽ tập trung triển khai tổ chức tốt các khâu từ sản xuất nội dung đến phát sóng và nhận phản hồi của thính giả Kênh này với mục tiêu cập nhật thông tin hữu ích tới thính giả vùng duyên hải, góp phần phát triển kinh tế - chính trị - xã hội - cảnh báo thiên tai và góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam.

Trên tuyến đường duyên hải dài 3.260 km của Việt Nam, tài xế đối mặt với những cung đường khó, thời tiết bất thường, và thiếu thông tin cập nhật. Cư dân ven biển cần những cảnh báo sớm về thiên tai. Nhưng thông tin truyền thông chuyên biệt cho họ lại đang thiếu hụt. Ai sẽ là người dẫn đường, là tiếng nói cảnh báo kịp thời? VOV Giao thông Duyên hải ra đời để lấp đầy khoảng trống ấy. Đây là kênh phát thanh chuyên biệt, cung cấp thông tin giao thông tức thời, hướng dẫn hành trình an toàn cho tài xế trên tuyến đường duyên hải. Không chỉ vậy, kênh còn là tiếng nói cảnh báo thiên tai, giúp ngư dân và cư dân ven biển chuẩn bị trước những cơn bão. Từ thông tin về tình trạng đường sá, thời tiết, đến cảnh báo sóng thần hay áp thấp nhiệt đới, VOV Giao thông Duyên hải là người bạn đồng hành không thể thiếu, mang lại sự an toàn và an tâm cho hàng triệu người. Đây không chỉ là một kênh phát thanh, mà còn là cầu nối, là tiếng nói bảo vệ cộng đồng, mang thông tin đến từng chiếc xe, từng ngôi làng, từng con thuyền, để hành trình an toàn hơn, cuộc sống bền vững hơn. Nhằm cụ thể hóa sứ mệnh ấy: Ngày 11/8/2025, Kênh VOV Giao thông Duyên Hải tăng cường sự hiện diện tới khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ khi phát sóng chính thức trên tần số FM91mhz tại Đà Nẵng. Ngày 13/8/2025, tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Kênh VOV Giao thông Duyên Hải tại tầng 10 trụ sở của Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội). Thời gian tới, Kênh VOV Giao thông Duyên hải dự kiến sẽ phủ sóng FM tại Nha Trang, Quảng Ninh và ứng dụng Radio 3260.