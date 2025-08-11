VOV lan tỏa giá trị lịch sử, khẳng định vị thế truyền thông chủ lực

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Triển lãm thành tựu phát triển quốc gia “80 năm hành trình vì độc lập, tự do, hạnh phúc” được tổ chức trọng thể, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tham gia với vai trò đơn vị tuyên truyền chủ lực và trực tiếp trưng bày không gian quy mô gần 500m².

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng khẳng định, đây không chỉ là hoạt động trưng bày mà còn là dịp lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử, ghi dấu đóng góp của báo chí cách mạng, đặc biệt là của VOV trong suốt 80 năm phát triển, đồng hành cùng đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một buổi đọc thơ chúc Tết trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh tư liệu)

- Thưa ông, Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia Triển lãm lần này với những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Một trong những sự kiện quan trọng nhất nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Triển lãm thành tựu phát triển quốc gia mang tên “80 năm hành trình vì độc lập, tự do, hạnh phúc”. VOV tham gia triển lãm này với hai nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất là nhiệm vụ tuyên truyền. VOV có trách nhiệm giới thiệu về triển lãm, quy mô tổ chức, cũng như những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua trên các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển xã hội, quá trình hội nhập, đổi mới… Các nội dung này được thể hiện qua các không gian trưng bày của tất cả bộ, ngành, địa phương tham gia triển lãm.

Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thông tin bài bản, phát sóng chủ lực trên các kênh phát thanh đông người nghe của Đài, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số mà VOV đang sở hữu. Kế hoạch này đang được triển khai tích cực nhằm giúp công chúng hiểu, đón nhận triển lãm; ngay cả những người không thể trực tiếp tham quan vẫn có thể cảm nhận được tầm vóc sự kiện và những thành tựu kinh tế - xã hội thông qua các phương tiện của VOV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong câu chuyện ấm cúng đầu Xuân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc lại bài thơ chúc Tết đầu tiên của Bác Hồ gửi đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài nhân Tết Đinh Hợi (1947). (Ảnh tư liệu)

Ngoài ra, VOV còn được giao nhiệm vụ phát thanh trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc triển lãm. Hằng ngày, tất cả loại hình báo chí của Đài – từ đối nội, đối ngoại, đến các kênh dành cho đồng bào dân tộc thiểu số - đều có tin, bài phản ánh về triển lãm.

Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, VOV sẽ cùng các cơ quan báo chí cả nước giới thiệu phong phú, đa dạng và hấp dẫn về triển lãm tới công chúng.

- Thưa ông, khu vực trưng bày của VOV được thiết kế và tổ chức ra sao để thể hiện rõ vai trò, đóng góp của Đài trong suốt chặng đường 80 năm qua?

Nhiệm vụ thứ hai là trực tiếp tham gia triển lãm với một khu vực rộng gần 500m², đặt tại vị trí đẹp trong khu triển lãm. Chúng tôi huy động trí tuệ, tâm huyết và đóng góp của toàn thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, công nhân viên của VOV để thiết kế không gian này.

Tại đây, công chúng sẽ có cái nhìn tổng quan về hành trình phát triển của Đài từ năm 1945 đến nay, cùng những đóng góp trong các giai đoạn lịch sử trọng đại của đất nước. Gian trưng bày tái hiện những dấu mốc đáng nhớ như: Phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945; đồng hành cùng cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước với đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975. Gian trưng bày cũng ghi nhận sự hy sinh của nhiều nhà báo, phát thanh viên VOV trên chiến trường để kịp thời đưa thông tin tới công chúng.

Trong hai cuộc kháng chiến và giai đoạn bảo vệ biên giới Tây Nam, VOV đã góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ đồng bào và chiến sĩ giành thắng lợi.

- Thưa ông, bên cạnh việc tái hiện lịch sử, VOV sẽ giới thiệu hình ảnh và định hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay như thế nào tại triển lãm?

Không chỉ tái hiện lịch sử, gian trưng bày còn dành không gian lớn để giới thiệu giai đoạn phát triển hiện nay, khi VOV định hình là tổ hợp truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hiện đại và tận dụng công nghệ số để sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng mới, vươn tới công chúng số.

Đài chú trọng thực hiện sứ mệnh thông tin, tuyên truyền, góp phần bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước theo mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam.

Sau sắp xếp báo chí theo Nghị quyết 18, VOV phát triển đồng thời báo in, báo điện tử, phát thanh, nội dung số, song quan trọng hơn là sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng trước thách thức từ môi trường số và sự bùng nổ của các nền tảng xuyên biên giới.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV. (Ảnh: Văn Ngân)

VOV duy trì và phát triển các nội dung thông tin chính thống, hấp dẫn, có vai trò định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

- Thưa ông, công chúng khi đến với gian trưng bày của VOV sẽ được trải nghiệm những hoạt động gì đặc biệt trong dịp này?

Công chúng sẽ vừa trải nghiệm lịch sử phát triển của VOV, vừa cảm nhận định hướng phát triển của Đài trong tương lai, xứng đáng với kỷ nguyên mới của đất nước.

Suốt thời gian diễn ra triển lãm, VOV bố trí cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ thường trực để giao lưu, giới thiệu sâu hơn về nghiệp vụ, kỹ thuật và cho khách trải nghiệm sản xuất podcast – một loại hình đang rất phổ biến trên môi trường số. Không gian trải nghiệm thực tế ảo sẽ đưa công chúng trở lại không khí ngày 2/9/1945 để nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập...

VOV cũng ra mắt kênh Giao thông Duyên Hải, phục vụ thính giả vùng ven biển và người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp công chúng đến thăm khu trưng bày.

- Thưa ông, trong bối cảnh truyền thông hiện đại với nhiều thách thức, VOV sẽ tận dụng cơ hội và định hướng chiến lược ra sao để phát triển bền vững trong thời gian tới?

Tham gia triển lãm lần này cũng là dịp để định vị VOV trong hệ sinh thái truyền thông quốc gia. Chúng tôi tự hào là cơ quan báo chí đầu tiên do Bác Hồ thành lập sau Cách mạng tháng Tám, luôn gắn bó với lịch sử phát triển của đất nước và có đóng góp quan trọng suốt 80 năm qua.

Hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước thách thức lớn từ các nền tảng xuyên biên giới: vừa mở ra cơ hội phổ biến nội dung rộng rãi, vừa tiềm ẩn nguy cơ thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng. Trong kỷ nguyên số, cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi báo chí phải thích ứng và khẳng định vai trò định hướng.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là cơ hội lớn để VOV xác định môi trường số là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong sản xuất, phân phối nội dung và chinh phục công chúng. Truyền thông số hiện nay là sự tích hợp tất cả loại hình báo chí vào một sản phẩm với khả năng tác động toàn cầu, tích hợp đa ngôn ngữ, mở ra tiềm năng tiếp cận rộng rãi.

VOV cần phát huy thế mạnh truyền thống để trở thành cơ quan báo chí chủ lực, sản xuất nội dung chính thống, tin cậy, chuyên nghiệp, có khả năng dẫn dắt dư luận, giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự kiện trong nước và quốc tế, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy đoàn kết và truyền cảm hứng cho toàn dân.

Đây chính là sứ mệnh của VOV. Với truyền thống vẻ vang và đội ngũ giàu năng lực, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được các mục tiêu phát triển, từng bước nâng tầm vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian tới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!