Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau nhiều ngày tê liệt do mưa lũ

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực Nam Trung Bộ thông tuyến vào lúc 20h30 tối 25/11 sau khi các đơn vị nỗ lực, gấp rút hoàn thành việc khắc phục hậu quả hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy kiểm tra hiện trường.

Trong 4 ngày qua, hơn 1.000 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động làm việc liên tục để xử lý 61 điểm hư hỏng trên đoạn từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tháp Chàm (Phan Rang - Khánh Hòa). Sau khi thông tuyến, tàu sẽ chạy với tốc độ khoảng 5 km/h để đảm bảo an toàn, sau đó từng bước nâng lên 15 km/h.

Trong buổi kiểm tra thực địa chiều nay tại các vị trí bị hư hỏng do lũ trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng nặng.

Nhiều vị trí hư hỏng đã được các đơn vị của ngành Đường sắt huy động tối đa nhân lực, máy móc khắc phục, tổ chức chạy thử tải sớm, góp phần đảm bảo mục tiêu thông tuyến Bắc - Nam trong thời gian gần nhất.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng mưa lũ, từ ngày 17-24/11, ngành đường sắt thông báo ngừng chạy 65 đoàn tàu khách trên tuyến. Nhiều hành khách trả vé tàu, với số lượng trả hơn 25.200 vé, tương đương 17,6 tỷ đồng.

Trong thời gian các đoàn tàu chờ dọc đường, đường sắt phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách với chi phí khoảng 623 triệu đồng, gồm hơn 10.500 suất chính, hơn 6.700 suất phụ.

Vận tải hàng hóa cũng bị thiệt hại nặng do ngừng chạy tàu. Chỉ tính riêng tàu chuyên tuyến đã phải ngừng chạy 34 đoàn, với tổng chi phí vận tải ước tính hơn 9,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đoàn tàu hàng đang phải dừng dọc đường và chờ kế hoạch tại các ga xuất phát, một số khách hàng vận chuyển hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt; các xe hàng đang trên tàu dự kiến phải dỡ sang vận chuyển bằng đường bộ để kịp tiến độ dẫn đến phát sinh chi phí.