Đường sắt qua Khánh Hoà ngập cục bộ, nhiều chuyến tàu phải tạm dừng

Một số đoạn trên tuyến đường sắt qua Khánh Hoà bị ngập cục bộ.

Lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, mưa lớn từ chiều 16/11 gây ngập nặng tại một số đoạn đường sắt thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Cụ thể, tại km1369+421 nước ngập đường ray khoảng 0,25m. Tại km 1367+050 mưa lớn cuốn theo đất đá làm lấp khe ray đường sắt.

"Từ 15h30 chiều cùng ngày ngành đường sắt đã cho ngừng chạy một số đoàn tàu để đợi nước rút, sau đó sẽ tiếp tục lộ trình.

Đến hiện tại nước vẫn đang rút, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch thông đường, các hành khách vẫn đang đợi và được bố trí ăn uống đầy đủ", lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang thông tin.

Đoạn đường sắt thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang bị ngập cục bộ.

Cùng tối 16/11, ông Nguyễn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết địa bàn có mưa lớn từ sáng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ.

Hiện địa phương đã huy động 100% lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ: túc trực 24/24, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo, lập các chốt ở các trục đường, khu vực ngập tràn để cảnh báo người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Bắc Cam Ranh thành lập 3 tổ công tác cơ động, thường xuyên tuần tra và kiểm tra các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập cục bộ.

Trong ngày 16/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu từ 20cm. Bên cạnh phường Bắc Cam Ranh, tại các phường: Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường.

Trong chiều 16/11, nhiều hộ dân sống dưới chân núi Hòn Rớ (còn gọi là Xóm Núi, phường Nam Nha Trang) đã được đưa đến nơi an toàn, đề phòng sạt lở trong lúc mưa lớn kéo dài. Đồng thời lực lượng biên phòng, dân quân cũng đã khơi thông kênh rãnh thoát nước trên địa bàn để giảm nguy cơ ngập úng, sạt lở.