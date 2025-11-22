Đường sắt huỷ 41 đoàn tàu khách do ảnh hưởng lũ lụt tại Nam Trung Bộ

(VTC News) -

Ngành đường sắt cũng đã triển khai hỗ trợ hơn 17.000 suất ăn miễn phí cho khách đi tàu.

Cụ thể, ngừng chạy tàu SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 22/11, đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng.

Ngừng chạy tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 22/11đến Đà Nẵng là ga cuối cùng (bãi bỏ đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn). Ram tàu SE3 lập tàu SE4 và ram tàu SE1 lập tàu SE2 từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

Nhiều hành khách được hỗ trợ chuyển sang đi phương tiện ô tô.

Ngừng chạy tàu SNT2, SNT1 xuất phát ga Sài Gòn, Nha Trang ngày 22/11. Ngừng chạy tàu SE6, SE8, SE5, SE7 xuất phát ga Sài Gòn, Hà Nội ngày 23/11. Ngừng chạy tàu SE22, SE21 xuất phát ga Sài Gòn, Đà Nẵng ngày 23/11.

Cũng theo báo cáo của ngành đường sắt, do mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt đoạn từ Nha Trang – Quy Nhơn, đã khiến hoạt động vận tải bị đình trệ nghiêm trọng. Nhiều điểm ngập sâu, sạt lở làm mất an toàn chạy tàu, tê liệt một trong những tuyến giao thông huyết mạch của cả nước.

Theo đó, tính từ ngày 17/11 đến hôm nay 22/11, ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy 41 đoàn tàu khách.

Ngành đường sắt chịu ảnh hưởng nặng nền do lũ lụt xảy ra tại Nam Trung Bộ.

Tính từ ngày 17 đến 22/11, hành khách đã trả lại hơn 17.500 vé của các đoàn tàu bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 12,4 tỷ đồng.

Hành khách được hỗ trợ suất ăn miễn phí.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ hành khách trên tàu, đơn vị cũng phục vụ suất ăn miễn phí cho 9.274 suất chính và 6.093 suất phụ, tương đương gần 600 triệu đồng.

Nhiều hành khách được hỗ trợ chuyển đi phương tiện khách phù hợp.

Trước đó, trong ngày 21/11 khi đường bộ di chuyển được, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải gần 300 hành khách của tàu SE2, SE4 (dừng đỗ tại ga Tuy Hoà 3 ngày) từ ga Tuy Hoà đến ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình.

Trong sáng nay, 22 hành khách đi tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 19/11 đã được chuyển tải bằng đường bộ từ ga Tháp Chàm đến ga Nha Trang an toàn.

Hàng loạt chuyến tàu phải dừng hoạt động do ảnh hưởng lũ lụt tại Nam Trung Bộ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết lực lượng quản lý hạ tầng đang túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu để kiểm tra, xử lý ngập nước, sạt lở và khẩn trương khôi phục tuyến. An toàn chạy tàu được đặt lên hàng đầu trước khi cho phép khai thác trở lại.

Ngành đường sắt sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến thời tiết, tình trạng ngập lụt để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu. Hành khách được khuyến cáo theo dõi thông tin từ nhà ga trước khi di chuyển để tránh chậm trễ.