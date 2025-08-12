Ông Trump gia hạn thời hạn áp thuế lên Trung Quốc thêm 90 ngày

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính gia hạn thời hạn tạm ngừng áp mức thuế nhập khẩu mới với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng tăng thuế hết hạn vào ngày 11/8.

Theo các quan chức Nhà Trắng, thời hạn mới sẽ kéo dài đến 9/11, tạo thêm thời gian để Washington và Bắc Kinh tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại lâu dài. Động thái này cũng mở đường cho khả năng ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa thu nhằm tháo gỡ các bất đồng thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Nếu không gia hạn, mức thuế mới dự kiến có thể lên tới 145% đối với một số mặt hàng từ Trung Quốc và khoảng 125% với một số mặt hàng từ Mỹ - kịch bản được giới phân tích cảnh báo sẽ gây xáo trộn lớn cho thương mại toàn cầu và thị trường tiêu dùng Mỹ trước mùa mua sắm cuối năm.

Các vòng đàm phán gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc tại Geneva, London và Stockholm đã đạt một số tiến triển, nhưng vẫn còn bất đồng về sở hữu trí tuệ, trợ cấp công nghiệp và kiểm soát xuất khẩu. Việc gia hạn được kỳ vọng sẽ giúp hai bên có thêm thời gian thu hẹp khoảng cách và hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

Trước sức ép từ căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã triển khai chiến lược mở rộng quy mô và phạm vi thị trường xuất khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, Bắc Kinh chủ động đẩy mạnh xuất khẩu sang các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng ở châu Âu.

Song song đó, Trung Quốc tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất khổng lồ và chuỗi cung ứng tích hợp chặt chẽ để duy trì giá thành ở mức cạnh tranh. Trong khi nhiều nền kinh tế châu Á đối mặt với áp lực đồng nội tệ tăng giá và nguy cơ giảm phát, đồng nhân dân tệ vẫn giữ được sự ổn định tương đối, giúp hàng hóa Trung Quốc duy trì sức cạnh tranh không chỉ trong sản xuất mà còn mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, bán lẻ.