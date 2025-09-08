Bắn đạn cao su khống chế nghi phạm đâm Thiếu tá công an ở Đắk Lắk hy sinh

(VTC News) -

Video Công an bắn đạn cao su, khống chế đối tượng đâm Thiếu tá công an hy sinh.

Chiều 8/9, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận bắt được Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc), nghi phạm dùng dao đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc hy sinh.

Sau khi đâm Thiếu tá Cánh hy sinh, Nguyễn Văn Ty đã lẩn trốn về nhà và ẩn náu bên trong phòng tắm, có dấu hiệu ngáo đá. Đối tượng cầm dao cố thủ nên lực lượng công an sử dụng bình xịt hơi cay và bắn đạn cao su khống chế mới bắt được Ty.

Nguyễn Văn Ty khi vừa bị bắt giữ.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, sáng cùng ngày, Công an xã Xuân Lộc triển khai tổ công tác gồm 5 cán bộ để truy bắt Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Trước đó tối 7/9, Ty dùng dao gây thương tích cho chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989). Khoảng 10h30, khi lực lượng tiếp cận khu vực gần nhà Ty, đối tượng bỏ chạy vào rừng keo. Trong quá trình truy lùng, đến 11h, đồng đội phát hiện Thiếu tá Cánh đã hy sinh với nhiều vết dao trên cơ thể, nghi do Ty gây ra.

Nhận tin báo, công an các đơn vị tăng cường lực lượng truy bắt. Đến 12h40, Nguyễn Văn Ty bị bắt giữ, đưa về Công an xã Xuân Lộc để điều tra, xử lý.