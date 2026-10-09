Thiếu nữ 15 tuổi bị hai mẹ con lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

(VTC News) -

Ngày 9/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ 2 vụ án mua bán người, đồng thời ra quyết định khởi tố 5 bị can.

Trong đó, vụ án thứ nhất liên quan đến hành vi của Triệu Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) và con nuôi là Hoàng Văn Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh) bị cáo buộc lừa bán thiếu nữ hơn 15 tuổi sang Trung Quốc làm vợ.

Triệu Thị Hiền và Hoàng Văn Quỳnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 3/2016, Hiền nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có công ăn việc làm ổn định và thiếu tiền tiêu xài, cả hai bàn mưu tiếp cận các cô gái trẻ để lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Đến tháng 7/2016, Quỳnh nhắm vào cháu V.T.L. (khi đó mới hơn 15 tuổi), dùng lời lẽ gian dối để dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh. Quỳnh sau đó dẫn cháu L. từ Bắc Ninh qua Hà Nội, lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc theo kịch bản Hiền vạch sẵn.

Tại đây, hai mẹ con bán cháu L. cho một người đàn ông ngoại quốc với giá 15.000 Nhân dân tệ rồi chia nhau tiêu xài, lẩn trốn.

Sau một thời gian bị giam cầm làm vợ nơi xứ người, nạn nhân may mắn tìm cách trốn thoát và được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, đưa về Việt Nam an toàn.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với Triệu Thị Hiền và Hoàng Văn Quỳnh về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Mở rộng đấu tranh tội phạm mua bán người, ngày 1/10, Công an TP Bắc Ninh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ (cùng SN 1972, trú tại xã Kiên Lao, TP Bắc Ninh) và Trần Hoa Vịnh (SN 1990, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh).

Theo cơ quan công an, từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Vịnh liên tục tiếp cận chị D.T.M.T. (23 tuổi), vẽ ra viễn cảnh đi làm việc tại Trung Quốc với mức thu nhập hấp dẫn. Tin tưởng lời hứa hẹn, chị T. đồng ý xuất cảnh cùng Vịnh.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ, Trần Hoa Vịnh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Tuy nhiên, ngay khi sang đến nơi, Vịnh lập tức bán chị T. cho vợ chồng Nam và Huệ với giá chỉ 5,5 triệu đồng rồi “cao chạy xa bay”. Lợi dụng sơ hở của các đối tượng quản thúc, nạn nhân bí mật liên lạc báo tin cho cơ quan công an. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng kịp thời phối hợp giải cứu chị T. về nước.

Công an TP Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra cả hai vụ án để xử lý các đối tượng.

Qua các vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài mà không rõ đơn vị tuyển dụng hay vị trí công việc cụ thể. Người dân tuyệt đối không vội tin vào những lời hứa hẹn về hôn nhân giàu sang hay đổi đời nơi xứ người.

Các bậc phụ huynh cần theo sát tâm tư, hoạt động thường ngày của con em, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên. Khi phát hiện các dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh bất thường, người dân cần lập tức thông báo tới cơ quan công an gần nhất để được can thiệp kịp thời.