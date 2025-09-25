Cảnh hoang tàn sau khi bão Ragasa quét qua Trung Quốc

Những con sóng lớn cũng ập vào khu vực bờ biển phía đông và phía nam của Hong Kong gây ra tình trạng lũ lụt trên diện rộng, nhấn chìm một số con đường và nhà ở. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sửa chữa những con đường bị sập, dọn sạch hơn 1.000 cây đổ và ứng phó với khoảng 85 trường hợp lũ lụt. (Ảnh: Reuters)