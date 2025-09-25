Cảnh hoang tàn sau khi bão Ragasa quét qua Trung Quốc

Những hình ảnh bão Ragasa đổ bộ vào đất liền.
Bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay đã tấn công thành phố Dương Giang, miền nam Trung Quốc vào ngày 24/9 sau khi khiến 14 người ở Đài Loan thiệt mạng và gây ra gió dữ dội cùng mưa lớn ở Hong Kong. (Ảnh: Reuters)
Tại Đài Loan, 14 người ở huyện Hoa Liên, phía đông Đài Loan đã thiệt mạng sau khi hồ chắn tràn bờ và tạo thành bức tường nước tràn vào một thị trấn. Bão Ragasa cũng khiến 14.017 hộ gia đình trên toàn bộ hòn đảo bị mất điện và nguồn cung cấp nước cho 4.378 hộ gia đình cũng bị cắt. (Ảnh: Reuters)
Đường phố ngập đến tận tầng một, xe cộ bị cuốn trôi và hàng trăm cư dân bị mắc kẹt trước khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận. (Ảnh: Reuters)
Tại Hong Kong, giới chức đặc khu tiếp nhận hơn 200 trình báo cây xanh bị gió thổi bật gốc, một vụ sạt lở đất và ít nhất 6 điểm ngập. Cơ quan y tế Hong Kong thống kê hơn 100 người bị thương trong thời gian bão quét qua khu vực.
Hiện tại, Hong Kong đã giảm mức độ cảnh báo bão xuống cấp độ 3 sau một ngày duy trì ở mức 10 - mức cảnh báo bão cao nhất. Tuy nhiên, một số trường học vẫn đang phải đóng cửa khi Ragasa di chuyển ra xa và suy yếu thành bão nhiệt đới. (Ảnh: Reuters)
Những con sóng lớn cũng ập vào khu vực bờ biển phía đông và phía nam của Hong Kong gây ra tình trạng lũ lụt trên diện rộng, nhấn chìm một số con đường và nhà ở. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sửa chữa những con đường bị sập, dọn sạch hơn 1.000 cây đổ và ứng phó với khoảng 85 trường hợp lũ lụt. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, bão Ragasa quét qua thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm gãy đổ nhiều cây cối, phá hỏng hàng rào và xé toạc nhiều biển hiệu. Nhiều khu phố rơi vào cảnh mất điện sau khi cơn bão đi qua. (Ảnh: Reuters)
Trung Quốc lần đầu tiên ban hành cảnh báo sóng đỏ cao nhất trong năm nay, dự báo mực nước dâng do bão lên tới 2,8 m ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông khi bão Ragasa tiến về vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư. (Ảnh: Getty)
Theo dự báo, miền nam Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh do bão đến ngày 26/9, trong đó nhiều khu vực thuộc đồng bằng Châu Giang và ven biển Quảng Đông có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.
