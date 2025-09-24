Siêu bão Ragasa đổ bộ, Hong Kong nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất

(VTC News) -

Rạng sáng 24/9, Hong Kong chính thức nâng mức cảnh báo lên cấp độ 10 - mức cao nhất trong thang cảnh báo bão. Đài quan sát Hong Kong dự kiến tiếp tục ​​duy trì mức cảnh báo này trong một thời gian nữa.

Bản tin cập nhật lúc 5h45 sáng nay thông tin siêu bão Ragasa cách Hong Kong khoảng 100 km về phía Nam và cảnh báo gió mạnh như bão dự kiến ​​tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này.

Sóng lớn ập vào khi siêu bão Ragasa tiến gần khu dân cư Heng Fa Chuen, Hong Kong. (Ảnh: Getty)

"Gió cục bộ sẽ dần chuyển hướng từ gió Đông Bắc sang gió Đông Nam vào sáng nay", đài quan sát thông tin thêm.

Mực nước dọc theo bờ biển Hong Kong dự kiến ​​dâng khoảng 2 - 3m và đạt mức tối đa khoảng 4m so với mực nước biển.

Hơn 700 chuyến bay đến và đi từ sân bay Hong Kong đã bị hủy. Bảng thông báo của sân bay ngập trong sắc đỏ khi nhiều hãng hàng không hủy chuyến trong buổi sáng ngày hôm nay.

Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong thông tin họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và đã có sự chuẩn bị. Trung tâm khẩn cấp của sân bay cũng được kích hoạt và một loạt biện pháp dự phòng được triển khai. Các biện pháp này bao gồm bảo vệ cầu hàng không và tăng cường biện pháp phòng chống lũ lụt trên đường sân bay cùng nhiều công trường gần đó.

Gió thổi mạnh cuốn theo ô của một người đàn ông khi bão sắp tiến gần Hong Kong. (Ảnh: Getty)

Tương tự như Hong Kong, mức cảnh báo bão cao nhất đang được áp dụng tại Ma Cao. Người dân được khuyến cáo tạm dừng mọi hoạt động ngoài trời và trên biển. Chính quyền cảnh báo rằng xoáy thuận nhiệt đới sẽ có "tác động nghiêm trọng" đến khu vực này.

Trong khi đó tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Trung tâm Khí tượng Thủy văn cảnh báo gió giật mạnh cấp 11 - 13 được ghi nhận ở phía Nam đồng bằng sông Châu Giang.

Từ 3h đến 6h, khu vực Giang Môn, Trung Sơn, Đông Quan, Thâm Quyến, Huệ Châu, Sán Vĩ và nhiều nơi khác trải qua gió mạnh ngắn hạn với gió giật cấp 11 - 13. Trước đó, chính quyền cũng cảnh báo vùng gần tâm bão, sức gió có thể đạt cấp 12 - 17 và mức gió giật có thể vượt cấp 17.