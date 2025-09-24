Hình ảnh khủng khiếp khi siêu bão Ragasa càn quét Đài Loan, Hong Kong

Tổng hợp hình ảnh siêu bão đổ bộ Philippines và Đài Loan (Trung Quốc)
Đài Loan bị ảnh hưởng nặng nề do siêu bão Ragasa khi nước lũ cuồn cuộn kéo theo đất đá quét xuống hạ lưu, làm sập và cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An, gây ngập lụt ở các thị trấn Vạn Dung, Quang Phục và Phượng Lâm, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cuốn trôi xe cộ. (Ảnh: Getty)
Cùng với đó, hồ chứa ở miền đông đảo Đài Loan bị vỡ bờ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích. (Ảnh: CNA)
Trong khi đó, gió mạnh và lượng mưa lớn tấn công Hong Kong suốt sáng sớm ngày hôm nay. Nhiều tuyến đường cũng vắng tanh vì người dân được khuyến cáo ở trong nhà. Một số tuyến phố, bao gồm cả khu dân cư Heng Fa Cheun bị ngập một phần. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Hong Kong đưa ra cảnh báo về mực nước biển dâng cao và cho biết chúng có thể tương tự như những gì xảy ra trong cơn bão Hato vào năm 2017 và bão Mangkhut vào năm 2018. Cả hai cơn bão này đều gây thiệt hại hàng tỷ USD. (Ảnh: Getty)
Cư dân Angeline Koh sống tại Tuen Mun nằm về phía tây của Tân Giới, Hong Kong cho biết cơn bão sáng nay có cảm giác "khá yên bình". Cô Koh kể lại: "Cảm giác giống như những cơn bão khác, chỉ là dữ dội hơn một chút với tiếng gió. Bão ở Hong Kong có cảm giác bất tận, cứ như thể trời sẽ mưa mãi mãi". (Ảnh: Reuters)
Vào rạng sáng 24/9, Hong Kong cũng nâng mức cảnh báo lên cấp độ 10 - mức cao nhất trong thang cảnh báo bão. Đài quan sát Hong Kong dự kiến tiếp tục duy trì mức cảnh báo này trong một thời gian nữa. (Ảnh: Reuters)
Theo CNA, chính quyền Hong Kong ghi nhận 13 người bị thương và đang được điều trị tại khoa Cấp cứu của các bệnh viện công sau khi bão Ragasa càn quét. Tính đến 7h sáng nay, có một báo cáo về lở đất, nhưng không có báo cáo nào về lũ lụt. Chính quyền và sở cứu hỏa nhận hơn 120 báo cáo về cây đổ. (Ảnh: Getty)
Cơn bão cũng để lại nhiều thiệt hại tại Philippines khi đổ bộ vào đảo Calayan hôm 22/9, buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Bão quật đổ cây cối, làm tốc mái nhiều tòa nhà và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng khi đổ bộ vào miền bắc Philippines.
Một chiếc thuyền đánh cá được nhìn thấy dạt vào bờ ở đảo Calayan. Trong khi cây cối xung quanh đó bị gió quật đổ. Hiện tại, bão Ragasa bắt đầu rời khỏi Hong Kong.
