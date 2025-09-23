Bão Ragasa càn quét Biển Đông: 3 người chết, nhân chứng mô tả 'như ngày tận thế'

(VTC News) -

Một người được cứu từ tàu cá lật trong bão ở Philippines; thi thể một người khác được tìm thấy ở La Union.

Ít nhất ba người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi các ngôi làng và trường học ở miền Bắc Philippines, trong khi các văn phòng phải đóng cửa, vì một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay có nguy cơ gây ra lũ lụt và lở đất. Hiện bão trên đường đến các tỉnh thành Trung Quốc.

Trong số đó, it nhất một người đã thiệt mạng và sáu người vẫn mất tích sau khi một tàu đánh cá bị lật. Sáu người được cứu sống.

Một trường hợp khác tại tỉnh La Union, một người đàn ông lớn tuổi đã được tìm thấy thiệt mạng sau khi ông rơi xuống sông.

Ảnh hưởng siêu bão tại Philippines nhìn từ trên cao.

Bão Ragasa đã quét qua miền bắc Philippines vào thứ Hai, khiến Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phải ra lệnh cho cơ quan ứng phó thảm họa của nước này đặt trong tình trạng báo động cao độ và huy động tất cả các cơ quan chính phủ.

Siêu bão Ragasa có sức gió duy trì 215 km/giờ (134 dặm/giờ), với tốc độ gió giật lên tới 295 km/giờ (183 dặm/giờ), khi đổ bộ vào đảo Panuitan, ngoài khơi tỉnh Cagayan chiều thứ Hai, các nhà dự báo thời tiết Philippines cho biết.

Các xoáy thuận nhiệt đới có sức gió duy trì từ 185 km/giờ (115 dặm/giờ) trở lên được phân loại ở Philippines là siêu bão - một tên gọi được áp dụng từ nhiều năm trước để nhấn mạnh tính cấp bách liên quan đến các nhiễu động thời tiết cực đoan như thế này.

Có những thời điểm, cơn bão tạo ra sức gió duy trì tối đa 215 km/giờ (134 dặm/giờ) gần tâm bão, với tốc độ gió giật lên tới 265 km/giờ (165 dặm/giờ), theo cơ quan thời tiết quốc gia.

Siêu bão Ragasa có sức gió duy trì 215 km/giờ, với tốc độ gió giật lên tới 295 km/giờ.

Trên đảo Calayan, tâm bão, nhân viên thông tin Herbert Singun nói với hãng thông tấn AFP rằng nhiều mảnh mái trường học đã bị xé toạc và rơi xuống một trung tâm sơ tán cách đó khoảng 30 mét (100 feet), gây ra một trường hợp thương tích nhẹ.

Hơn 10.000 người Philippines được sơ tán trên khắp cả nước, các trường học và văn phòng chính phủ đóng cửa trên khắp 29 tỉnh.

Philippines là vùng đất liền lớn đầu tiên nằm trong vành đai xoáy thuận Thái Bình Dương, và quần đảo này phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm, khiến hàng triệu người ở các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào tình trạng nghèo đói triền miên.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới nóng lên do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Giải cứu người dân tại Philippines.

Người dân Philippines ứng phó siêu bão.

Trong khi đó, bão đang tiếp tục đổ bộ Hong Kong và Đài Loan, Trung Quốc. Một nhân chứng kể lại cảnh hỗn loạn do bão Ragasa gây ra sau khi nó đổ bộ vào khu vực đảo Orchird xa xôi, nói rằng cô thấy "như ngày tận thế".

Ảnh hưởng bão tại Đài Loan, Trung Quốc, được một nhân chứng mô tả là "như ngày tận thế".