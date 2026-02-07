Bảng giá xe Toyota Hilux mới nhất tháng 2/2026

(VTC News) -

Toyota Hilux 2026 là mẫu bán tải mạnh mẽ, bền bỉ, được nhiều khách hàng Việt tin chọn nhờ khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế đậm chất thể thao. Hilux 2026 vừa ra mắt có 3 phiên bản, gồm bản số sàn - Standard 2.8 4x2 MT, hai phiên bản số tự động là Pro 2.8 4x2 AT và phiên bản cao nhất Trailhunter 2.8 4x4 AT.

So với thế hệ trước, Toyota Hilux 2026 được điều chỉnh rõ rệt về thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 3D dạng tổ ong, sơn cùng màu thân xe, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế mỏng hơn, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại.

Toyota Hilux thế hệ mới mang thiết kế "Cyber Sumo". (Ảnh: Hùng Cường)

Logo Toyota dạng chữ được sử dụng ở cả đầu và đuôi xe, trong đó cụm chữ "TOYOTA" cỡ lớn đặt trên nắp thùng sau trở thành điểm nhấn nhận diện khi quan sát từ phía sau.

Khoang lái của Hilux 2026 được thiết kế lại với bố cục mới, nhiều đường nét góc cạnh gợi nhớ Land Cruiser Prado và tập trung hơn vào yếu tố công nghệ.

Vô lăng thiết kế mới và trợ lực điện, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế bọc da, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, sạc không dây, phanh tay điện tử và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau là những trang bị đáng chú ý trên phiên bản cao cấp nhất.

Khoang lái trên phiên bản Trailhunter 2.8 4x4 AT. (Ảnh: Hùng Cường)

Toàn bộ dải sản phẩm Hilux 2026 đều sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L, thay cho cấu hình song song 2.4L và 2.8L trước đây.

Khối động cơ này cho công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm trên bản số sàn và 500 Nm trên các bản số tự động, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Toyota nâng cấp công nghệ an toàn Toyota Safety Sense cho Hilux tại thị trường Việt Nam, dù chỉ áp dụng trên phiên bản Trailhunter. Gói này bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động.

Bảng giá xe Toyota Hilux tháng 2/2026

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu VNĐ) Hà Nội Tỉnh/TP Khác Hilux 2.8 MT 4x2 632 680 674 Hilux 2.8 AT 4x2 706 760 750 Hilux 2.8 AT 4x4 903 970 960

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.