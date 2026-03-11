VinFast VF 3 qua trải nghiệm người dùng: Nhỏ gọn cho phố, đủ dùng cho gia đình

(VTC News) -

“Xe lướt mượt như nhung”

Chị Ngọc Bích, một người dùng tại Hà Nội, thừa nhận bản thân từng hoài nghi khi thấy bạn bè mua thêm VinFast VF 3. “Lúc đầu tôi còn nghĩ mua thêm một chiếc xe nhỏ như vậy là hơi… dở hơi”, chị chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp cầm lái và sử dụng VF 3 trong sinh hoạt hằng ngày, quan điểm của chị Bích đã thay đổi hoàn toàn.

Điều khiến chị Bích bất ngờ đầu tiên là ngoại hình nhỏ gọn nhưng cá tính, với nhiều lựa chọn màu sắc. “Xe nhìn như những khối Rubik nhỏ lăn trên đường, rất vui mắt. Tôi thích màu vàng vì cảm giác phấn chấn, tích cực hơn mỗi khi đi ra ngoài”, chị Bích nói.

Bước vào khoang cabin, “nhỏ mà rộng” là cảm nhận đầu tiên của chị. Dù là xe đô thị cỡ nhỏ, không gian hàng ghế trước được đánh giá vừa vặn, trần xe cao, không gây cảm giác bí bách ngay cả với người cao ráo. Khi cần chở đủ bốn người, hàng ghế sau vẫn đáp ứng được cho các chuyến đi gia đình ngắn ngày.

Chị Bích cũng bất ngờ với khả năng vận hành lanh lẹ của VF 3. Chiếc mini-SUV lướt êm ngay cả ở tốc độ thấp, người lái chỉ cần buông phanh là xe có phản hồi, không có độ ì hay độ gằn. “Ở tốc độ trung bình 50-60 km/h, xe lướt ‘mượt như nhung", chị Bích trầm trồ.

Đặc biệt, bán kính quay vòng nhỏ giúp VF 3 xoay xở, ghép xe dễ dàng trong phố hẹp. Chị Bích thừa nhận có những tình huống chỉ cần một lần đánh lái là vào được, không phải chỉnh nhiều lần.

Nhiều người dùng còn thử thách VF 3 trên những chuyến đi xa. Chia sẻ trên YouTube, một gia đình 3 người (hai người lớn, một trẻ nhỏ) cho biết đã sử dụng VF 3 cho hành trình Hà Nội - Phú Thọ trong dịp Tết vừa qua. Xe đi ổn định ở tốc độ 80 km/h, điều hòa làm mát hiệu quả. Đặc biệt, khoang cabin không mùi, tạo cảm giác dễ chịu trong suốt hành trình.

Thậm chí, VF 3 còn được mang lên các cung đường đèo Hà Giang. Reviewer của kênh Cùng Xem Xe cho biết xe leo đèo hoàn toàn không gặp khó. Gầm xe đủ cao để chủ xe an tâm trên các tuyến đường có địa hình khó. Khi đổ đèo, hệ thống phanh tái sinh giúp xe không những không tốn pin mà còn hồi lại năng lượng.

3 năm chi phí sạc gần như bằng 0

Một trong những lý do quan trọng khiến VinFast VF 3 thuyết phục được người dùng sau thời gian trải nghiệm là chi phí sử dụng thấp hơn nhiều so với hình dung ban đầu về ô tô, đặc biệt với những người chuyển từ xe máy lên bốn bánh.

“Xe điện thì gần như không tốn tiền nhiên liệu. Trong gần 3 năm miễn phí sạc, chi phí sử dụng gần như bằng 0”, chị Ngọc Bích chia sẻ. Hiện tại, người mua xe từ 10/2/2026 được miễn phí sạc tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Người sớm sở hữu xe như chị Bích sẽ được kéo dài ưu đãi miễn phí sạc lên tới 3 năm. Việc không phải lo tiền xăng giúp người dùng bớt được một khoản chi đáng kể.

Bên cạnh chi phí năng lượng, chi phí bảo dưỡng thấp cũng là điểm cộng được nhiều người nhắc tới. VF 3 có ít chi tiết cơ khí hơn, các mốc bảo dưỡng đơn giản. Với những người dùng coi ô tô là phương tiện hằng ngày, điều này giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu dài hạn.

Đáng chú ý, trong tháng 3, việc sở hữu VF 3 được người dùng đánh giá là dễ chưa từng có. Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” của VinFast cho phép khách hàng lựa chọn phương án mua xe 0 đồng trả trước với lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu. Chính sách đặc biệt này giúp người mua chủ động kiểm soát tài chính, không lo biến động lãi suất. Ngoài ưu đãi lãi suất, chủ xe cũng có thể chọn ưu đãi trực tiếp 6% vào giá xe.

Qua trải nghiệm thực tế, VinFast VF 3 cho thấy ô tô điện cỡ nhỏ hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không tạo áp lực về chi phí hay vận hành. Điều này lý giải vì sao mẫu xe này ngày càng được nhiều người trẻ và gia đình ưu tiên lựa chọn khi lên đời ô tô.