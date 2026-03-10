Thị trường đảo chiều, VN-Index lấy lại sắc xanh

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch sáng nay (10/3), VN-Index tăng 31,04 điểm (+1,88%), tạm nghỉ ở mức 1.682,95 điểm. Rổ VN30 cũng tăng 32,29 điểm (+1,79%). Thị trường giữ được trạng thái tích cực với 474 mã tăng giá (trong đó có 77 mã tăng trần), áp đảo hoàn toàn so với 244 mã giảm giá (chỉ có 10 mã giảm sàn).

Thanh khoản thị trường trong phiên sáng diễn ra sôi động với giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt hơn 16.636 tỷ đồng. Khối ngoại sau chuỗi ngày bán ròng miệt mài đã quay trở lại mua ròng với giá trị 256 tỷ đồng, tạo thêm điểm tựa tâm lý quan trọng.

Đáng nói trong phiên sáng nay là hàng loạt cổ phiếu dầu khí trụ cột như GAS, PLX, PVS, PVD đồng loạt giảm giá, phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn khi yếu tố hỗ trợ từ giá dầu không còn.

Trong khi đó, nhóm bất động sản và xây dựng cũng không hề kém cạnh khi tăng lần lượt 5,90% và 4,73%. Các cổ phiếu "họ" Vingroup như VIC và VHM nỗ lực gánh vác chỉ số, trong khi các mã đầu cơ như DIG, NVL cũng có lúc tăng trần. Các nhóm ngành khác như tài chính (+1,93%), viễn thông (+4,71%), và vật liệu xây dựng (+1,75%) đều ghi nhận đà hồi phục.

Chứng khoán lấy lại sắc xanh. (Ảnh minh hoạ).

Đóng cửa phiên sáng, HNX-Index tăng 3,43%, đứng ở ngưỡng 238 điểm, tương tự, Upcom-Index cũng tăng 3,08 điểm, đứng ở ngưỡng 122 điểm.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay 10/3, nhận tín hiệu hồi phục từ Phố Wall phiên đêm qua, cũng như giá dầu thô đảo chiều giảm mạnh, từ mức đỉnh năm 2022 ở gần 120 USD lùi về quanh 90 USD/thùng ngay từ sớm đã kích hoạt lệnh mua bắt đáy mạnh mẽ trên thị trường.

Chỉ số VN-Index có thời điểm được kéo mạnh và lên trên 1.716 điểm, tương đương tăng hơn 64 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch, với sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử.

Những cái tên nổi bật nhất là HPG, DGC ở rổ VN30 khi tăng kịch trần, với HPG đang khớp lệnh dẫn đầu thị trường khi có hơn 53 triệu đơn vị.

Theo Chứng khoán Asean, về kỹ thuật, đồ thị ngày của VN-Index ghi nhận phiên giảm rất mạnh (-6,51%), hình thành cây nến đỏ dài và đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, phản ánh áp lực bán gia tăng đột biến trên diện rộng.

Ở kịch bản trung lập - kém khả quan, VN-Index có thể tiếp tục dao động điều chỉnh nhằm tìm điểm cân bằng mới sau nhịp giảm mạnh. Khu vực 1.600–1.620 điểm được xem là vùng hỗ trợ gần; nếu lực cầu cải thiện và giúp chỉ số giữ vững vùng này, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật hướng lên kiểm định lại khu vực 1.700–1.720 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index đánh mất vùng 1.600 điểm, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực 1.560–1.580 điểm cần được tính đến.