Chuyên gia: Chứng khoán tuần tới có thể rơi về ngưỡng 1.700 điểm

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch đầu tiên của tháng 3 đầy sóng gió trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Tuy nhiên, thanh khoản bùng nổ lại cho thấy dòng tiền không rời bỏ thị trường mà đang dịch chuyển mạnh mẽ, ưu tiên nhóm dầu khí, năng lượng, phân bón, được cho là hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng.

Kết thúc tuần giao dịch, với ảnh hưởng không thể tránh khỏi từ xung đột quân sự tại Trung Đông, chỉ số VN-Index đã giảm 112,49 điểm, tương đương -5,98% xuống 1.767,84 điểm. Thanh khoản cao hơn 50% so với mức bình quân 20 tuần.

Chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, ngoài tác động từ yếu tố địa chính trị, VN-Index còn chịu áp lực đáng kể từ hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại.

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, dù chỉ còn khoảng 1 tháng nữa Việt Nam sẽ được FTSE Russell xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán.

Chứng khoán tuần tới có thể rơi về ngưỡng 1.700 điểm. (Ảnh minh hoạ).

“VN-Index có thể sẽ phải thủng mốc đáy của ngày 10/2 về khoảng vùng 1.700 - 1.720 điểm, trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại kể từ giữa tuần sau. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao như bất động sản, chứng khoán”, vị chuyên gia khuyến nghị.

Chuyên gia từ Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cũng dự báo, với việc VN-Index đóng cửa thấp nhất tuần và diễn biến của chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran tính đến thời điểm hiện tại, áp lực bán sẽ tiếp diễn trong tuần tới. Chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng giá 1.700 - 1.710 điểm trong các phiên kế tiếp.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong các phiên tới.

Đồng quan điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng cho rằng với các tín hiệu kỹ thuật hiện tại, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong phiên 9/3 và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm, tương ứng khu vực đường trung bình động 100 ngày (MA100).

VCSC khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên mở mới các vị thế ngắn hạn và chỉ nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thăm dò cho tới khi xuất hiện lực cầu giá thấp rõ ràng hơn.

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng xu hướng giảm ngắn hạn vẫn có khả năng tiếp diễn khi các chỉ báo kỹ thuật đồng loạt suy yếu. Theo VCBS, VN-Index kết phiên cuối tuần với mẫu nến giảm mạnh và đang tiệm cận vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.740 - 1.750 điểm.

Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm của thị trường vẫn đang chiếm ưu thế và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu. Vì vậy, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.740–1.750 điểm trong các phiên tới, dù vẫn có thể xuất hiện một số nhịp hồi phục ngắn hạn trong phiên.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, xuyên suốt tuần qua, mặc dù có dấu hiệu của dòng tiền mua chủ động, lực cung liên tục được củng cố khiến cho chỉ số không thu hẹp được đà giảm, gây áp lực lớn lên toàn bộ thị trường chung.

Với bối cảnh các bất ổn địa chính trị toàn cầu liên tục leo thang, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư rà soát và cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các mã đã đạt mục tiêu để bảo vệ thành quả, đồng thời tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và chỉ giải ngân mới khi thị trường xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại hoặc tạo đáy đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Chuyên gia của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT, cho biết nhóm cổ phiếu chứng khoán thường phản ứng rất nhanh với biến động của thị trường. Nhóm ngân hàng sẽ vẫn chịu ảnh hưởng từ diễn biến chung của thị trường.

Đặc biệt, với các ngân hàng thương mại nhà nước, việc phân bổ hạn mức tín dụng và ưu tiên cho vay các dự án trọng điểm có thể khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp do lãi suất ưu đãi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu nhóm ngân hàng quốc doanh gần đây có diễn biến kém tích cực hơn.

Tuy vậy, ở góc nhìn dài hạn, vị chuyên gia này đánh giá, định giá của nhiều cổ phiếu chứng khoán hiện đã trở nên hợp lý hơn so với giai đoạn 3-6 tháng trước.

Bên cạnh đó, triển vọng của thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 vẫn được đánh giá tích cực, nhờ các yếu tố như mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khả năng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.