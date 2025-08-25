Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại học

(VTC News) -

Truy cập hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Nguyễn Thu Hà (TP.HCM) hốt hoảng khi thấy mình trượt cả 6 nguyện vọng đăng ký.

Thu Hà đạt 25,75 điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Nữ sinh này đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Điểm chuẩn của trường là 26,05, đồng nghĩa với việc Hà trượt nguyện vọng 1.

Điểm của nữ sinh đủ để trúng tuyển vào các nguyện vọng dưới tại Đại học Đồng Tháp (điểm chuẩn 24,37), Học viện Cán bộ TP.HCM (điểm chuẩn 22,5) và Đại học Trà Vinh (điểm chuẩn 18). Tuy nhiên hệ thống của Bộ GD&ĐT lại thông báo Thu Hà trượt tất cả các nguyện vọng.

Thu Hà lập tức liên hệ với trường Đại học Đồng Tháp thì nhận được câu trả lời rằng em đã trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nên bị đánh trượt nguyện vọng tại đây. Tiếp tục liên hệ với Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nữ sinh nhận câu trả lời em không trúng tuyển, đồng thời được hướng dẫn quay lại làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp.

“Hôm nay đã là ngày cuối cùng để nhập học trực tuyến trên website của Đại học Đồng Tháp. Em thực sự rất bức xúc, bởi rõ ràng điểm của mình cao hơn điểm chuẩn nhưng vẫn trượt tất cả các nguyện vọng. Khi gọi điện thì không ai giải quyết, các trường chỉ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng người thiệt chỉ là thí sinh”, nữ sinh bức xúc.

Sau khi tra cứu kết quả trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhiều thí sinh hốt hoảng vì bị đánh trượt hết nguyện vọng xét tuyển, dù đạt điểm cao. (Ảnh minh hoạ)

Còn Nguyễn Quang Vinh (Khánh Hoà) hốt hoảng khi thấy mình không còn đỗ nguyện vọng 1, thay vào đó là nguyện vọng 5.

Trước đó ba ngày, khi tra cứu trên hệ thống của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Quang Vinh nhận thông báo đã trúng tuyển nguyện vọng 1, kèm hướng dẫn cách thanh toán học phí nhập học. Thế nhưng, đến sáng nay, khi tra trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nam sinh lại được ghi nhận trúng tuyển nguyện vọng 5 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

“Em rất hoang mang, không hiểu vì sao có sự thay đổi này. Trên các hội nhóm tân sinh viên, em thấy cũng có khá nhiều bạn rơi vào tình huống tương tự, ngày mai em sẽ trực tiếp đến trường để hỏi rõ”, Quang Vinh chia sẻ.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Đại diện trường cho biết thí sinh có thể liên hệ với số điện thoại nóng của nhà trường để cán bộ tuyển sinh hướng dẫn và xác nhận lại thông tin của thí sinh. Sau rà soát, nếu xác định thí sinh đạt mọi tiêu chí trúng tuyển vào trường, trường sẽ hỗ trợ tối đa để tiếp nhận.

Một chuyên gia tuyển sinh tại TP.HCM cho biết mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận nhiều trường hợp sai sót trong khâu xử lý nguyện vọng ở các trường. Tình trạng thí sinh có điểm cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng có thể xuất phát từ quá trình lọc ảo. Khi các trường điều chỉnh điểm chuẩn vào phút chót nhưng không cập nhật kịp danh sách trúng tuyển, hệ thống sẽ không giải phóng dữ liệu, khiến thí sinh không được chuyển sang xét tuyển ở các nguyện vọng khác.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh gặp vướng mắc trong quá trình xét tuyển cần liên hệ trực tiếp với các trường đã đăng ký để được hướng dẫn. Các trường có nghĩa vụ phối hợp giải quyết sai sót trong quá trình xét tuyển và trả lời thắc mắc của thí sinh.